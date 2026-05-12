Tramp sve bjesniji: Ozbiljnije nego ikada razmišlja o nastavku rata

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) sve je bjesniji zbog načina na koji Iranci vode pregovore o okončanju rata. Kako saznaje CNN od njegovih suradnika, američki predsjednik sada ozbiljnije nego ikada u posljednjih nekoliko sedmica razmatra opciju povratka velikim vojnim operacijama.
Trampu je potpuno prekipjelo jer je Hormuški moreuz i dalje zatvoren. Uz to, uvjeren je da podijeljenost unutar iranskog vodstva sprječava bilo kakve konkretne ustupke u nuklearnim pregovorima, tvrde izvori upoznati s raspravama u Bijeloj kući.
Posljednji odgovor koji je stigao iz Teherana, a koji je Tramp javno pokopao nazvavši ga "potpuno neprihvatljivim" i "glupim", nagnao je brojne američke dužnosnike da se zapitaju želi li Iran uopće ozbiljno pregovarati.
Unutar same administracije stvorili su se tabori koji nude potpuno oprečne putove za nastavak krize. Dio dužnosnika, među kojima su i oni iz Pentagona, zagovara agresivniji pristup kojim bi se Irance silom natjeralo za pregovarački stol.
To bi, prema njihovim planovima, uključivalo ciljane zračne udare s ciljem da se dodatno oslabi položaj Teherana. S druge strane, dio suradnika i dalje pritišće predsjednika da diplomatiji pruži poštenu priliku prije nego što naredi napad.
Mnogi u Trampovom bliskom krugu traže da pakistanski posrednici budu daleko izravniji u komunikaciji s Irancima. Dio Trampovih ljudi već dugo sumnja prenose li Pakistanci iranskom vrhu predsjednikovo ogorčenje onako oštro kako on to radi u javnosti. Dva izvora tvrde kako dio administracije vjeruje da Pakistan Amerikancima servira "uljepšanu" verziju iranskih stavova koja ne odražava stvarno stanje stvari na terenu.
- Regionalne sile i Pakistan uložili su golem trud kako bi Irancima dali do znanja da je Tramp na rubu živaca i da im je ovo zadnja prilika za bilo kakav diplomatski dogovor. Ipak, čini se da Teheran nikoga ne sluša niti ikoga shvaća ozbiljno - izjavio je u ponedjeljak jedan regionalni dužnosnik.
Taj izvor dodaje kako SAD i Iran imaju potpuno različite pragove tolerancije i rokove. Teheran pod ekonomskim pritiskom živi desetljećima i očito ne planira tek tako ustuknuti.
Tramp se jučer u Bijeloj kući ponovno sastao sa svojim timom za nacionalnu sigurnost kako bi pretresli sve opcije koje mu stoje na raspolaganju. Izvori bliski tim razgovorima kažu kako je malo vjerojatno da će se konačna odluka o daljnjim koracima donijeti prije danas popodne, kada bi predsjednik trebao poletjeti za Kinu. Svi pogledi sada su uprti u Bijelu kuću, dok svijet čeka hoće li Tramp izabrati diplomatiju ili će ponovno pokrenuti ratnu mašinu.