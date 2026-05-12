Tramp sve bjesniji: Ozbiljnije nego ikada razmišlja o nastavku rata

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) sve je bjesniji zbog načina na koji Iranci vode pregovore o okončanju rata. Kako saznaje CNN od njegovih suradnika, američki predsjednik sada ozbiljnije nego ikada u posljednjih nekoliko sedmica razmatra opciju povratka velikim vojnim operacijama.

Trampu je potpuno prekipjelo jer je Hormuški moreuz i dalje zatvoren. Uz to, uvjeren je da podijeljenost unutar iranskog vodstva sprječava bilo kakve konkretne ustupke u nuklearnim pregovorima, tvrde izvori upoznati s raspravama u Bijeloj kući.

Posljednji odgovor koji je stigao iz Teherana, a koji je Tramp javno pokopao nazvavši ga "potpuno neprihvatljivim" i "glupim", nagnao je brojne američke dužnosnike da se zapitaju želi li Iran uopće ozbiljno pregovarati.

Unutar same administracije stvorili su se tabori koji nude potpuno oprečne putove za nastavak krize. Dio dužnosnika, među kojima su i oni iz Pentagona, zagovara agresivniji pristup kojim bi se Irance silom natjeralo za pregovarački stol.

To bi, prema njihovim planovima, uključivalo ciljane zračne udare s ciljem da se dodatno oslabi položaj Teherana. S druge strane, dio suradnika i dalje pritišće predsjednika da diplomatiji pruži poštenu priliku prije nego što naredi napad.