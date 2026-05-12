Axios: Američka invazija na Kubu mogla bi biti neizbježna, Tramp tvrdi da bi se odmah predali

Donald Tramp (Trump) sve jače steže obruč oko kubanske vlade, što izaziva ozbiljne strahove da bi njegove stalne prijetnje invazijom na ovaj karipski otok mogle postati stvarnost. Prema pisanju američkog portala Axiosa, napad SAD na Kubu bio bi najdramatičniji sukob Vašingtona i Havane još od raketne krize 1962. godine. Ujedno bi to bio i najodvažniji test Trampovog plana da proširi američki utjecaj na zapadnoj polulopti.

Situacija na terenu je krajnje napeta. Od februara su učestali američki nadzorni i izviđački letovi uz kubansku obalu, što potvrđuje i analiza podataka o letovima koju je CNN objavio ove sedmice. Prošlog četvrtka Vašington je Havani uveo dodatne sankcije, na što je kubanski ministar vanjskih poslova uzvratio optužbom da je riječ o "kolektivnom kažnjavanju s genocidnim namjerama".

Humanitarna kriza

Otok se bori i sa sve gorom humanitarnom krizom. Kubanski dužnosnici za takvo stanje krive američku "energetsku blokadu" koja dobavljačima nafte onemogućuje dopremanje energenata na otok. Dodatni udarac zadao je pad venecuelanskog čelnika Nicolasa Madura, čime je Kuba ostala bez ključnog strateškog partnera i izvora nafte.

Iako se o napadu naveliko nagađa, još uvijek nema neoborivih dokaza da je upravo Kuba iduća Trampova meta. Brazilski predsjednik Luiz Inasijo da Silva (Inácio Lula da Silva) izjavio je prošlog četvrtka novinarima kako mu je Tramp u četiri oka, tokom sastanka u Bijeloj kući, rekao da nema namjeru napasti otok.

Ipak, Tramp je u više navrata pokazao interes za vojnu operaciju na Kubi. Prošlog je petka dao naslutiti da bi se nosač aviona, koji se vraća iz Irana u SAD, mogao usidriti u blizini kubanske obale.

- Mogao bi se dovući i zaustaviti stotinjak metara od obale, a oni bi samo rekli: 'Hvala vam puno. Predajemo se' - izjavio je Tramp.

Državni sekretar Marko Rubio (Marco), inače sin kubanskih doseljenika, prošle sedmice je poručio da kubanski privredni sistem ne funkcionira i da ga je nemoguće popraviti.

- Razlog zašto ga ne mogu popraviti nije samo taj što su komunisti. To je već dovoljno loše. Oni su nesposobni komunisti. Jedino gore od komunista je nesposoban komunist - kazao je Rubio o tamošnjoj vladajućoj stranci.

Zemlja koja propada

Neimenovani dužnosnik Bijele kuće izjavio je za Axios u ponedjeljak da je Kuba "propala država kojom se godinama užasno upravlja" te da su njeni vladari pretrpjeli težak udarac gubitkom podrške iz Venecuele.

- Kao što je predsjednik rekao, Kuba je zemlja koja propada. Past će u kratkom periodu, a mi ćemo biti tamo da im pomognemo - dodao je dužnosnik.

Glasnogovornik State Departmenta kazao je za Axios kako kubanski režim i dalje pokazuje potpunu ravnodušnost prema patnji vlastitog naroda, odbija reforme i blokira dostavu ključne humanitarne pomoći.

- Predsjednik Tramp preferira diplomatsko rješenje, ali on i njegova administracija neće dopustiti da se otok pretvori u još ozbiljniju prijetnju nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Država - kazao je.

Sebastian Arcos, privremeni direktor Instituta za kubanske studije na Međunarodnom univerzitetu Florida, smatra da je intervencija bila izgledna ubrzo nakon što je Tramp u januaru proglasio Kubu neposrednom prijetnjom. No, tada je rat s Iranom preusmjerio vojne snage na Bliski istok.

- Sve je stavljeno na čekanje. Sada kada vidimo da je rat u Iranu u svojevrsnom zrakopraznom prostoru, vidim ponovno usmjeravanje pažnje na Kubu. To ne pokazuju samo nadzorni letovi, već i izjave predsjednika i Marka Rubija, kao i tek objavljene sankcije - objašnjava Arcos.

Arcos ne vjeruje da će Tramp poslati vojsku na sam teren, već smatra da bi mogao pokrenuti zračne udare, sličnu onoj u Iranu, koja bi trebala "šokirati režim, poljuljati vodstvo i možda stvoriti priliku za uspon nove vlasti". Posebno se iščekuje 20. maj, Dan neovisnosti Kube, kojim se obilježava kraj američke okupacije otoka. Arcos napominje da bi se tada moglo nešto dogoditi: "U Miamiju i na Kubi definitivno se osjećaju iščekivanje i tjeskoba."