Aktivista iz Španije najavio da će tužiti Izrael: Bio u pritvoru deset dana

Saif Abukešek, aktivist i član međunarodne flotile, izjavio je da će tužiti Izrael zbog kršenja zakona, nakon što ga je izraelska vojska otela u međunarodnim vodama i držala u pritvoru deset dana prije nego što je pušten na slobodu. - Moji advokati proučavaju sve što se dogodilo jer je Izrael prekršio brojne zakone - izjavio je na konferenciji za medije u Barceloni. Španski državljanin Abukešek i brazilski aktivist Tijago Avilja (Thiago Avila) u nedjelju su pušteni iz izraelskog pritvora i deportirani nakon što su bili uhapšeni pod sumnjom za terorizam.

Španski ministar vanjskih poslova José Luis Albares izjavio je da nema nikakvih dokaza za ono što Izrael stavlja na teret Abukešeku. Tvrdi da je ta bliskoistočna zemlja prekršila međunarodno pravo otmicom aktivista. Brazilska vlada bila je zatražila puštanje Avile. Abukešek i Avilja bili su među 180 aktivista koje je presrela i zarobila izraelska mornarica u međunarodnim vodama ispred Grčke, kada su plovili s namjerom da otvore humanitarni koridor prema Pojasu Gaze, koji Izrael blokira s mora od 2007. godine. Izrael je ostale aktiviste, koje je nazvao provokatorima, iskrcao u Grčkoj. Oni su se požalili na premlaćivanje i zlostavljanje. Na fotografijama koje je objavila flotila vide se povrijeđeni ljudi. Glasnogovornik sindikata IAC, koji podržava flotilu, upozorio je na konferenciji za medije da će flotila nastaviti djelovati i da će se ovakve situacije ponavljati. Zatražio je stoga od Evropske unije da zauzme "čvrst stav" koji će spriječiti Izrael da ponovi ovakve epizode na evropskom teritoriju. Preostali dio flotile, koji je prošlog mjeseca krenuo iz Barselone, Marseillea i Sicilije, i dalje namjerava doći do Pojasa Gaze. Flotila tvrdi da Izrael provodi nezakonitu blokadu Pojasa Gaze, izgladnjujući stanovništvo i ostavljajući ga bez lijekova. - Izrael neće dopustiti kršenje legalne pomorske blokade Gaze - poručilo je ministarstvo vanjskih poslova Izraela.