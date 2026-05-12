SAD i Amerika intenzivno pregovaraju o Grenlandu

SAD i Danska posljednjih mjeseci vode intenzivne pregovore o proširenju američkog vojnog prisustva na Grenlandu. Američka strana želi otvoriti tri nove vojne baze na jugu ovog poluautonomnog danskog teritorija, dok istovremeno pokušava ublažiti diplomatske tenzije koje su nastale nakon prijetnji predsjednika Donalda Trampa (Trump) da bi SAD mogao silom pripojiti Grenland.

Tramp je u januaru izjavio da bi Sjedinjene Američke Države trebale "posjedovati" Grenland kako bi spriječile Rusiju ili Kinu da ga uzmu. Rekao je da se to može dogoditi na lakši ili teži način.

Bijela kuća je potvrdila da je administracija u razgovorima na visokom nivou s Grenlandom i Danskom, ali je odbila da komentariše detalje pregovora.

Zvaničnik Bijele kuće je za BBC rekao da je administracija veoma optimistična te da razgovori idu u pravom smjeru.

Danska je ranije izrazila spremnost da razgovara o dodatnim američkim vojnim bazama na Grenlandu, a njeno ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da se razgovori sa SAD odvijaju.

Američki zvaničnici su predložili sporazum kojim bi tri nove vojne baze formalno bile proglašene suverenom teritorijom SAD, prema jednom izvoru upoznatom s pregovorima.

Baze bi se nalazile na jugu Grenlanda i prvenstveno bi se fokusirale na nadzor potencijalnih ruskih i kineskih pomorskih aktivnosti u području sjevernog Atlantika između Grenlanda, Islanda i Ujedinjenog Kraljevstva.

Dvije strane se još nisu formalno ni o čemu dogovorile i konačan broj baza bi se mogao promijeniti, rekli su izvori. Jedna od novih baza vjerovatno bi se nalazila u Narsarsuaqu, na mjestu bivše američke vojne baze u kojoj se nalazio mali aerodrom.

Sve druge nove vojne baze vjerovatno bi se također nalazile na lokacijama na Grenlandu koje imaju postojeću infrastrukturu poput aerodroma ili luka, koje bi se mogla nadograditi uz niže troškove od izgradnje novih objekata, rekli su analitičari.

Delikatne diplomatske napore predvodi Michael Needham, visoki zvaničnik State Departmenta koji je zadužen za izradu sporazuma koji zadovoljava Trampa, a istovremeno poštuje danske obaveze u vezi sa zaštitom svojih granica.

Sporazum iz 1951. godine daje SAD širok pristup za proširenje vojnih operacija na Grenlandu. Danska vlada mora odobriti svako američko vojno širenje na toj teritoriji, ali Danska je historijski podržavala američke vojne operacije tamo i nikada nije odbila zahtjev SAD za proširenje svog prisustva, rekli su stručnjaci za arktičku sigurnost.