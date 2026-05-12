Tramp traži da se saznaju izvori novinara koji su izvještavali o Iranu: Članke označio kao "Izdaja"

Administracija Donalda Trampa (Trump) navodno je vršila pritisak na američko Ministarstvo pravde da pozove na saslušanje novinare koji su izvještavali o ratu s Iranom kako bi otkrili svoje izvore. Prema pisanju CNN-a, Tramp je tokom sastanka u Bijeloj kući vršiocu dužnosti državnog tužioca Toddu Blanšeu (Blanche) predao novinske članke označene riječju „Izdaja“, tražeći reakciju zbog curenja informacija.

Identifikacija službenika

Nakon što je Blanš primio dokumente, Ministarstvo pravde izdalo je više sudskih poziva, uključujući i onaj upućen listu The Wall Street Journal, koji je prvi objavio informacije o istragama.

Jedan zvaničnik rekao je za CNN da je Odjel za nacionalnu sigurnost Ministarstva pravde već radio na provjeri izvora pojedinih tekstova, ali da je Trampov zahtjev ubrzao cijeli proces.

Izvor upoznat s istragom naveo je kako cilj nije procesuiranje novinara, već identifikacija državnih službenika koji su odavali povjerljive informacije medijima.

Ipak, sudski pozivi predstavljaju jedan od najagresivnijih pokušaja administracije da suzbije curenje informacija povezanih s nacionalnom sigurnošću i radom vlasti.

Tramp je, prema tvrdnjama više izvora, posebno bijesan zbog objavljivanja detalja njegovih privatnih razgovora i brifinga vezanih za rat s Iranom. Američki predsjednik još od prvog mandata često optužuje medije i državne službenike za odavanje povjerljivih podataka.

Bijela kuća i Ministarstvo pravde nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Nekoliko mjeseci nakon početka Trampovog drugog mandata, bivša državna tužiteljica Pam Bondi izmijenila je politiku Ministarstva pravde kako bi federalnim istražiteljima omogućila da u određenim slučajevima traže telefonske zapise, bilješke ili svjedočenja novinara putem sudskih naloga i poziva.

Time je ukinuta višegodišnja zabrana uvedena nakon otkrića da je bivši državni tužilac William Barr tokom Trampovog prvog mandata tajno pokušao doći do elektronske pošte novinara.

Ugroženi vojnici

Tramp je prošlog mjeseca javno zaprijetio zatvorom neimenovanom novinaru zbog navodnog curenja informacija o ranjenom oficiru američkog ratnog zrakoplovstva koji je nestao unutar Irana. Američke snage kasnije su ga spasile nakon što je više od jednog dana izbjegavao iranske snage.

Administracija je tvrdila da je izvještavanje medija o potrazi za oficirom tokom same operacije ugrozilo njegovu sigurnost. Prema izvorima CNN-a, članci koje je Tramp predao Blanšu odnosili su se upravo na te spasilačke operacije.

Blanš je nakon predsjednikovih prijetnji izjavio da će Ministarstvo pravde "uvijek istraživati" curenje povjerljivih informacija, posebno kada su ugroženi pripadnici američke vojske.

- Ako to znači slanje sudskog poziva novinaru, upravo to ćemo uraditi - rekao je Blanš.

Istrage Ministarstva pravde, međutim, nisu ograničene samo na taj slučaj. The Wall Street Journal objavio je da je primio sudski poziv velike porote zbog teksta objavljenog pet dana prije početka rata, a koji se odnosio na upozorenja predsjedniku o rizicima dugotrajnog vojnog sukoba s Iranom.

U tekstu se navodilo da su predsjednik Združenog generalštaba Dan Caine i drugi zvaničnici Pentagona upozoravali Trampa na moguće posljedice šire vojne kampanje protiv Irana.

Kompanija Dow Jones, izdavač lista The Wall Street Journal, saopćila je da sudski pozivi predstavljaju "napad na ustavom zaštićeno novinarsko prikupljanje informacija" te najavila pravnu borbu protiv pokušaja zastrašivanja medija.

Prema informacijama CNN-a, sudske pozive su posljednjih mjeseci dobile i druge medijske kuće, ali dio njih zasad odbija javno komentarisati slučaj.