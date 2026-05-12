Novi zakon u Izraelu: Posebni sudovi za Palestince, prijenosi suđenja uživo i smrtna kazna

U izraelskom parlamentu Knessetu s 93 glasa za i bez ijednog protiv, dok su ostali bili suzdržani ili odsutni, Izrael je usvojio novi zakon kojim se uvodi smrtna kazna i omogućuju javna suđenja za sudionike napada koje je Hamas predvodio u oktobru 2023. te masovnog uzimanja talaca, piše BBC.

- Neka svi vide kako žrtve i njihove porodice gledaju u oči ovim ubicama, silovateljima i otmičarima - rekla je na konferenciji za novinare uoči glasanja Julija Malinovsky, jedna od predlagateljica zakona.

Sudjelovanje u napadima

- Neka svi vide da je Država Izrael suverena država koja zna pozvati na odgovornost one koji su joj nanijeli zlo - dodala je.

Stigli smo do cilja, koji je zapravo tek početak: početak historijskih suđenja koja će vidjeti cijeli svijet, dodao je član opozicije.

Događaji od 7. oktobra 2023. pokrenuli su najsmrtonosniji rat u Gazi do sada, u kojem je prema podacima Ministarstva zdravstva pod kontrolom Hamasa poginulo 72.740 ljudi, uglavnom djece, žena i starijih osoba. Izraelski političari koji podržavaju zakon ističu da će on omogućiti suđenja od historijske važnosti, upoređivajući ih sa suđenjem nacističkom ratnom zločincu Adolfu Eichmannu.

On je obješen 1962. godine i jedina je osoba koju je izraelski civilni sud osudio na smrt. Iako je Knesset u martu donio Zakon o smrtnoj kazni za teroriste, namijenjen Palestincima osuđenima za terorizam, on se ne primjenjuje retroaktivno, zbog čega je bio potreban poseban zakon za slučajeve povezane s napadom 7. oktobra.

Novim se zakonom uspostavlja poseban pravni okvir za procesuiranje optuženih za izravno sudjelovanje u napadima, uključujući pripadnike Hamasove specijalne jedinice Nukhba koji su zarobljeni u Izraelu. Očekuje se da će se suočiti s optužbama koje sežu od terorizma i ubistva do seksualnog nasilja i genocida, a koje će nositi smrtnu kaznu.

Posebna stranica

Sudit će im poseban vojni sud u Jeruzalemu, po pravilima koja se razlikuju od redovnih kaznenih postupaka. Ključni dijelovi saslušanja, uključujući uvodne riječi, presudu i izricanje kazne, trebali bi se snimati i prenositi na posebnoj internetskoj stranici.

Izraelske udruge za ljudska prava usprotivile su se novom zakonu, ne samo zbog protivljenja smrtnoj kazni, već i zbog upozorenja na "montirane procese" koji bi se mogli temeljiti na priznanjima iznuđenima mučenjem.

Pobornici zakona tvrde da će sud prilagoditi neka pravila o dokazima i postupku kako bi se mogao voditi pravni proces golemog opsega, ali da to neće značajno utjecati na pravednost suđenja. S druge strane, udruge za ljudska prava to osporavaju, ističući da su postojeći postupci osmišljeni kako bi zaštitili prava optuženika te očekuju da će se neka ročišta održavati bez prisutnosti optuženih.

- Članovi vladajuće koalicije jasno su dali do znanja da kao rezultat ovog suda koji su uspostavili očekuju masovna pogubljenja - kazala je Sari Bashi, izvršna direktorica Javnog odbora protiv mučenja u Izraelu.

- Znamo da su Palestinci pritvoreni pod sumnjom za sudjelovanje u zločinima 7. oktobra bili sistemski mučeni. Brine me da će biti osuđeni, pa čak i pogubljeni, na temelju priznanja iznuđenih mučenjem. Ljudi odgovorni za napade na civile na jugu Izraela moraju odgovarati, ali ne na ovaj način. Zaslužuju pravedan postupak, a smrtna kazna nikada ne bi smjela biti opcija - dodala je. Izraelska vlada odbacuje optužbe o sistemskom mučenju i tvrdi da se pridržava međunarodnog prava.

Zaštita prava

U raspravama parlamentarnog odbora o novom zakonu sudjelovale su i žrtve napada te porodice ubijenih. Carmit Palty Katzir rekla je da se uključila kako bi zaštitila prava najteže pogođenih. Njezin brat Elad Katzir otet je iz njihovog doma u kibucu Nir Oz i ubijen u zatočeništvu. Otac Rami joj je ubijen, a pokojna majka Hana bila je oteta i kasnije puštena.

- Važno je razumjeti da ovaj događaj na mnogo načina još nije završio. Brojne porodice i dalje imaju potpuno otvorena pitanja o ubistvima. Velik dio informacija jednostavno ne dolazi do nas - rekla je Palty Katzir za izraelski vojni radio.

Katzir se nada da će na suđenjima dobiti odgovore, ali traži da se osjetljivi detalji otkriju žrtvama prije nego što postanu javni. Mnoge izraelske porodice u žalosti ističu da novi zakon rješava samo jedan aspekt pravde.

- Ne može biti da smo fokusirani na teroriste iz Nukhbe, a ne na to kako se ova strašna tragedija dogodila i ko će preuzeti odgovornost - rekla je.

Izraelska zatvorska služba trenutno drži 1.283 osobe kao takozvane nezakonite borce, bez podignutih optužnica, a velika većina njih je iz Gaze. Vjeruje se da izraelska vojska također drži manji broj stanovnika Gaze, dok je 300 do 400 osoba iz Gaze pritvoreno kao kazneni optuženici osumnjičeni za sudjelovanje u napadima 7. oktobra.

Ministar pravosuđa Yariv Levin izjavio je da je istražiteljski tim "pregledao hiljade sati videozapisa i golemu količinu dokaza" te da će se audio i video dokumentacija pohraniti u Državnom arhivu. U međuvremenu, mnogi stanovnici Gaze još uvijek traže informacije o rodbini za koju se vjeruje da je prešla u Izrael tokom napada ili je kasnije pritvorena.

Nekoliko desetaka ljudi jučer je demonstriralo protiv novog zakona ispred sjedišta Međunarodnog odbora Crvenog križa u Gazi.

- Ovaj je zakon okrutan, on pokušava oduzeti nadu od koje živimo - rekao je za BBC Hisham al-Wahad, brat nestalog novinara Haithama al-Wahada.

- Mi kao porodice zatvorenika i nestalih pozivamo države i javnost, međunarodnu, arapsku i islamsku, da poduzmu mjere kako bi zaustavili takav zakon - poručio je. Porodica al-Wahad kaže da je snimatelj Haitham posljednji put viđen dok je izvještavao o događajima u blizini prijelaza Erez.

Iako je Izrael godinama bio država koja u praksi ne primjenjuje smrtnu kaznu, nedavne ankete pokazuju rastuću podršku takvoj kazni među židovskim Izraelcima, posebno za borce Nukhbe. Ankete također pokazuju široku podršku neovisnom istražnom povjerenstvu o napadima 7. oktobra, iako se trenutna vlada obavezala samo na istragu koju bi sama vodila.