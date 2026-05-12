Hezbolah izveo 20 operacija protiv izraelskih vojnika: Nanijeli im veliku štetu

Hezbolah je izveo 20 odbrambenih vojnih operacija protiv izraelskih okupacionih snaga u južnom Libanu, nanijevši teške gubitke agresorima, a prema saopćenju objavljenom u ponedjeljak navečer, Hezbolah je rekao da su njegovi borci otpora ciljali okupljanja izraelskih vojnika i vojnih vozila u gradovima al-Bayyadah, Rishaf i Tayr Harfa koristeći raketne baraže, artiljerijske granate i eksplozivne dronove.

Tokom ovih operacija, snage Hezbolaha direktno su pogodile tenk Merkava u Rishafu, zajedno s nekoliko inženjerijskih vozila, oklopnim transporterom Hummer i vojnim buldožerima D9 u blizini Naqoure i duž ceste al-Bayyadah.

Kontinuirane operacije

U gradu Taybe, borci otpora izveli su sofisticirani višestepeni napad, pokrenuvši tri uzastopna eksplozivna napada dronom na kuću u kojoj su bili izraelski vojnici, što je rezultiralo potvrđenim žrtvama koje su prisilile neprijatelja da evakuiše ranjenike helikopterom.

Daljnji napadi pogodili su koncentracije izraelskih trupa u blizini korita rijeke Deir Syriane i novouspostavljene komandne i artiljerijske položaje u Odaissehu i al-Bayyadahu.

U još jednom uspjehu, jedinice protivvazdušne odbrane Hezbolaha oborile su izraelski nadzorni dron iznad regije Tire koristeći raketu zemlja-zrak.

Ove kontinuirane operacije dio su Hezbollahove kampanje protjerivanja cionističkih okupacijskih snaga s libanske teritorije i solidarnosti s palestinskim narodom koji se suočava s brutalnom agresijom režima u Tel Avivu.

Uz punu podršku Osovine otpora, Hezbolah nastavlja demonstrirati napredne taktičke sposobnosti, precizne obavještajne podatke i nesalomljivu volju libanonskog otpora. Izrael okupira pojas na jugu koji se proteže 5 do 10 kilometara u Liban.

Izraelska režimska vojska ponovila je upozorenje stanovnicima južnog Libana da ne prelaze u to područje. U subotu je izraelska vojska saopćila da je u napadu dronom Hezbolaha ranjen oficir i dva vojnika u južnom Libanu, a jedan je u teškom stanju.

Direktan odgovor

Hezbolah tvrdi da je izveo nekoliko operacija usmjerenih na izraelska vojna vozila, okupljanja trupa i položaje širom južnog Libana, dodajući da je u istom periodu presreo i izraelski dron.

Pokret otpora je saopštio da su ove operacije bile direktan odgovor na ponovljena izraelska kršenja primirja i tekuće napade na civilna područja u južnom Libanu.

Izrael se bori da pronađe efikasne protumjere protiv sve naprednijih dronova koje Hezbolah raspoređuje u južnom Libanu.

Uprkos primirju koje je na snazi ​​od 17. aprila, produženom do sredine maja, Izrael nastavlja sa svakodnevnim napadima u Libanu. Prema podacima libanskog ministarstva zdravstva, u izraelskim napadima na Liban od 2. marta, ubrzo nakon agresijskog rata protiv Irana, ubijeno je najmanje 2.869 ljudi, a raseljeno je više od milion ljudi.