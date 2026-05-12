Tramp podržao Vensa i Rubija kao moguće kandidate 2028. godine: “To je tim iz snova”

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) tokom večere u Bijeloj kući testirao je popularnost potpredsjednika Džej Di Vensa (JD Vance) i državnog sekretara Marka Rubija (Marco Rubio) kao moguće republikanske kandidate za predsjedničke izbore 2028. godine.

- Ko voli Džej Di Vensa - upitao je Tramp okupljene, nakon čega je uslijedio glasan aplauz.

Potom je pitao: “Ko voli Marka Rubija?”, a publika je ponovo reagovala ovacijama.

- Zvuči kao dobra lista... To bi bila savršena lista. Usput, vjerujem da je to tim iz snova, ali to su sitni detalji - rekao je Tramp.

Iako još niko zvanično nije objavio kandidaturu, republikanci već počinju zauzimati pozicije za novu predsjedničku utrku. Vens je ranije najavio da će nakon međuizbora razgovarati s Trampom o planovima za 2028. godinu.

Najnovije ankete pokazuju da Vens trenutno ima najveću podršku među potencijalnim republikanskim kandidatima. Iza njega su Rubio, Donald Tramp Mlađi i guverner Floride Ron DeSantis.

Među demokratama se kao glavni favoriti izdvajaju bivša potpredsjednica Kamala Haris (Kamala Harris), guverner Kalifornije Gavin Njusom (Newsom) i kongresmenka Aleksandria Okasio - Kortez (Alexandria Ocasio-Cortez).