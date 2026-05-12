Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BORBA ZA NASLJEDNIKA

Tramp podržao Vensa i Rubija kao moguće kandidate 2028. godine: “To je tim iz snova”

Američki predsjednik u Bijeloj kući govorio o mogućim republikanskim kandidatima za izbore 2028. godine, dok ankete već pokazuju prve favorite

Tramp podržao Vancea i Rubija: “To je tim iz snova”. AP

I. Š.

prije 1 sat 11 minuta

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) tokom večere u Bijeloj kući testirao je popularnost potpredsjednika Džej Di Vensa (JD Vance) i državnog sekretara Marka Rubija (Marco Rubio) kao moguće republikanske kandidate za predsjedničke izbore 2028. godine.

- Ko voli Džej Di Vensa - upitao je Tramp okupljene, nakon čega je uslijedio glasan aplauz. 

Potom je pitao: “Ko voli Marka Rubija?”, a publika je ponovo reagovala ovacijama.

- Zvuči kao dobra lista... To bi bila savršena lista. Usput, vjerujem da je to tim iz snova, ali to su sitni detalji - rekao je Tramp.

Iako još niko zvanično nije objavio kandidaturu, republikanci već počinju zauzimati pozicije za novu predsjedničku utrku. Vens je ranije najavio da će nakon međuizbora razgovarati s Trampom o planovima za 2028. godinu.

Najnovije ankete pokazuju da Vens trenutno ima najveću podršku među potencijalnim republikanskim kandidatima. Iza njega su Rubio, Donald Tramp Mlađi i guverner Floride Ron DeSantis.

Među demokratama se kao glavni favoriti izdvajaju bivša potpredsjednica Kamala Haris (Kamala Harris), guverner Kalifornije Gavin Njusom (Newsom) i kongresmenka Aleksandria Okasio - Kortez (Alexandria Ocasio-Cortez).

# IZBORI
# BIJELA KUĆA
# SAD
# DONALD TRUMP
# MARCO RUBIO
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.