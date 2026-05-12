UN upozorava: Svijetu prijeti glad zbog Hormuza

Radna grupa Ujedinjenih nacija upozorila je da svijetu prijeti ozbiljna kriza gladi ako Hormuški moreuz ostane blokiran. Procjene pokazuju da bi oko 45 miliona ljudi moglo biti pogođeno nestašicom hrane zbog prekida isporuke gnojiva.

Izvršni direktor UNOPS-a Moreira da Silva rekao je da kroz ovaj strateški važan prolaz uobičajeno prolazi velika količina svjetskih zaliha gnojiva, uključujući amonijak, sumpor i ureu.

- Imamo samo nekoliko sedmica da spriječimo ono što će vjerovatno postati masovna humanitarna kriza - upozorio je da Silva, naglašavajući da poljoprivredne sezone ne mogu čekati.

- Sezona sjetve ne može čekati - dodao je, ističući da u pojedinim afričkim državama rokovi za sjetvu ističu već za nekoliko sedmica.

Stručnjaci upozoravaju da će blokada posebno pogoditi Afriku i Aziju, gdje bi moglo doći do ozbiljnog pada proizvodnje hrane i rasta gladi.

- Ako uskoro ne zaustavimo uzrok krize, posljedice ćemo morati rješavati isključivo kroz humanitarnu pomoć - poručio je da Silva.

UN-ova radna grupa ističe da je ponovno otvaranje Hormuškog moreuza ključno za stabilizaciju globalnog tržišta hrane, jer bi dugotrajan prekid isporuke gnojiva mogao imati ozbiljne dugoročne posljedice na svjetske prinose.