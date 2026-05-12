Turist na Havajima gađao tuljana kamenom. "Lokalac ga našao i pretukao"

Tridesetosmogodišnji turist iz Seattlea izazvao je bijes na Havajima nakon što je snimljen kako u Lahaini na otoku Maui baca veliki kamen na Lani, ženku havajske morske medvjedice, kritično ugrožene vrste tuljana. Turist, koji je navodno ignorirao molbe svjedoka i hvalio se svojim bogatstvom, kasnije je priveden, a pokrenuta je i istraga. Na internetu se pojavila i nepotvrđena snimka koja navodno pokazuje da je turista nakon incidenta pretukao lokalac, ali za sada nema službene potvrde da je video autentičan.

Napad na simbol otpornosti Incident se dogodio prošlog utorka na obali Front Streeta, gdje se 20-godišnja havajska morska medvjedica Lani odmarala u plićaku. Za stanovnike Mauija, Lani je postala simbol otpornosti nakon razornih požara u Lahaini 2023. godine, jer je bila jedan od prvih poznatih prizora života koji su se vratili na spaljenu obalu. Svjedoci su napad opisali kao ničim izazvanu okrutnost. Kaylee Schnitzer, koja je snimila događaj, izjavila je da je muškarac podigao kamen "veličine kokosa" i bacio ga izravno na glavu životinje. Na snimci se čuje kako Schnitzer viče: "Što to radite?" i "Zašto bacate kamen na nju?". Kaže da joj je, kad mu je rekla da je pozvana policija, muškarac odbrusio: "Nije me briga. Kaznite me, bogat sam" te nastavio hodati.

Stručnjaci su nakon pregleda potvrdili da Lani nije pretrpjela ozbiljne ozljede i da se ponaša normalno. Širi se navodna snimka napada Samo nekoliko trenutaka nakon napada, jedan je lokalni stanovnik navodno uzeo stvar u svoje ruke. Na viralnoj snimci, za koju nije potvrđeno da je autentična, vidi se kako muškarac bez majice prilazi muškarcu koji podsjeća na turista s prve snimke i s leđa mu zadaje nekoliko udaraca. Iz policije su priopćili da im nije prijavljen napad na turiste te da nisu zabilježili nikakve incidente nakon onog s kamenom. Havajski senator Brenton Awa pohvalio je potez lokalnog stanovnika, nazvavši ga "ambasadorom Alohe" jer je branio otočku "ohanu" (obitelj). "Neki od nas vidjeli su ekološkog aktivista, kako ga ja volim zvati, koji je uzeo stvar u svoje ruke kako bi pokazao što se može dogoditi ako dirate našu zemlju ili životinje", rekao je Awa, pojasnivši ipak da ne odobrava nasilje.