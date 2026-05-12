Epstin mu “nabavljao djevojke”, a danas otkriva zlatni kip Trampa

Bivši dječji glumac i poduzetnik iz svijeta kriptovaluta Brok Prajs (Brock Pierce), dugogodišnji prijatelj i saradnik preminulog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), prošle sedmice je učestvovao na svečanom otkrivanju velikog zlatnog kipa Donalda Trampa (Trumpa) na Floridi.

Prajs je bio jedan od glavnih gostiju događaja održanog u luksuznom golf resortu, gdje je simbolično prerezao vrpcu prilikom predstavljanja statue.

Njegovo pojavljivanje privuklo je pažnju javnosti zbog ranije objavljenih e-mailova iz istrage američkog Ministarstva pravosuđa, koji otkrivaju njegovu blisku povezanost s Epstinom osuđenim seksualnim prestupnikom i finansijerom.

Epstin mu nabavljao djevojke

Prajs je s Epstinom sarađivao skoro deset godina, uključujući i ulaganja u kriptomjenjačnicu Coinbase. U jednoj poruci iz 2012. godine Prajs piše Epstinu: "Sjajno sam se proveo s djevojkama. Nadam se da su se i one zabavile. Hvala."

Dan ranije navodno mu je poručio da je prekinuo s djevojkom kako to ne bi predstavljalo problem.

Iste godine Prajs je Epstinu slao desetine fotografija Ukrajinke po imenu Anastasia, nakon što ga je Epstin zamolio da "fotografira i pronađe mu poklon" i "uzvrati uslugu". U poruci je napisao: "Ukrajina je sada moja omiljena zemlja."

Prema objavljenim dokumentima, Prajs je 2018. godine ponovo kontaktirao Epstina i napisao kako ga čeka "brod u Antigvi pun najboljih Ukrajinki".