Epstin mu “nabavljao djevojke”, a danas otkriva zlatni kip Trampa

Z. V.

prije 1 sat 2 minute

Bivši dječji glumac i poduzetnik iz svijeta kriptovaluta Brok Prajs (Brock Pierce), dugogodišnji prijatelj i saradnik preminulog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), prošle sedmice je učestvovao na svečanom otkrivanju velikog zlatnog kipa Donalda Trampa (Trumpa) na Floridi.

Prajs je bio jedan od glavnih gostiju događaja održanog u luksuznom golf resortu, gdje je simbolično prerezao vrpcu prilikom predstavljanja statue.

Njegovo pojavljivanje privuklo je pažnju javnosti zbog ranije objavljenih e-mailova iz istrage američkog Ministarstva pravosuđa, koji otkrivaju njegovu blisku povezanost s Epstinom osuđenim seksualnim prestupnikom i finansijerom.

Epstin mu nabavljao djevojke

Prajs je s Epstinom sarađivao skoro deset godina, uključujući i ulaganja u kriptomjenjačnicu Coinbase. U jednoj poruci iz 2012. godine Prajs piše Epstinu: "Sjajno sam se proveo s djevojkama. Nadam se da su se i one zabavile. Hvala." 

Dan ranije navodno mu je poručio da je prekinuo s djevojkom kako to ne bi predstavljalo problem. 

Iste godine Prajs je Epstinu slao desetine fotografija Ukrajinke po imenu Anastasia, nakon što ga je Epstin zamolio da "fotografira i pronađe mu poklon" i "uzvrati uslugu". U poruci je napisao: "Ukrajina je sada moja omiljena zemlja."

Prema objavljenim dokumentima, Prajs je 2018. godine ponovo kontaktirao Epstina i napisao kako ga čeka "brod u Antigvi pun najboljih Ukrajinki".

Zlatni kip Trampa na Floridi

Pozlaćeni kip Donalda Trampa postavljen je u okviru golfskog kompleksa Trump National Doral u okrugu Majami - Dejda (Miami-Dade) na Floridi. Fotografije statue brzo su se proširile društvenim mrežama, izazivajući podijeljene reakcije.

Kritičari smatraju da je riječ o pretjeranom iskazivanju ličnog kulta i samopromocije bivšeg predsjednika, dok su Trampovi pristalice događaj opisali kao slavlje patriotizma i političke ustrajnosti.

Pastor Mark Burns, jedan od Trampovih saveznika, napisao je na društvenim mrežama:

- Da budem jasan: ovo nije zlatno tele. Ovaj kip slavi život. On simbolizira otpornost, slobodu, domoljublje, snagu i volju za nastavkom borbe za budućnost Amerike - napisao je pastor.

Događaj je dodatno naglasio Trampovo oslanjanje na vlastite nekretnine i poslovne projekte kao produžetak ličnog političkog brenda, dok se istovremeno ponovo otvaraju pitanja o njemu i ljudima iz njegovog šireg društvenog i poslovnog kruga povezanima s Džeferijem Epstinom. .

