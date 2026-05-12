Neobična snimka iz Ukrajine: Ptice grade gnijezda od optičkih kablova

Na društvenim mrežama ovih dana se proširila snimka iz Ukrajine na kojoj se vidi gnijezdo ptice napravljeno od optičkih vlakana. To neobično gnijezdo, ispleteno od tankih staklenih niti, pokazuje koliko su ostaci optički navođenih FPV dronova već prisutni u tamošnjem okolišu. Pored snimke gnijezda, pojavile su se i fotografije polja koja svjetlucaju zbog rasutih optičkih vlakana, koja na pojedinim lokacijama izgledaju kao ogromne paukove mreže nakon prolaska većeg broja dronova. Iako se smatra da ta vlakna nisu opasna za životinje, stručnjaci upozoravaju da njihovo prisustvo ukazuje na visok intenzitet borbenih aktivnosti, zbog čega se sve češće govori o "ljetu optičkih dronova".

Većina FPV dronova u ratu koristi radio vezu s operaterom, što ih čini ranjivim na gubitak signala, posebno u teškom terenu ili iza prepreka. Dodatni veliki problem je elektronsko ometanje, zbog kojeg se procjenjuje da se veliki broj dronova gubi tokom misija, često i zbog sopstvenih sistema za ometanje. Optički dronovi, međutim, rješavaju taj problem jer koriste kabl od optičkih vlakana koji se odvija tokom leta i omogućava stabilnu vezu bez smetnji. Takvi dronovi su otporni na elektronsko ometanje i ne emituju signale, pa ih je teže otkriti prije nego što se približe cilju. Iako je tehnologija još ranije razvijana u okviru američke agencije DARPA, nikada nije ušla u široku upotrebu. Prvi su je na ratištu u većem obimu počele koristiti ruske snage, a kasnije je primjena proširena.