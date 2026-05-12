Izraelske snage buldožerima srušile 40 palestinskih trgovina kod Jerusalema

Izraelske snage su u ponedjeljak srušile 40 trgovina i buldožerima sravnile tri autopraonice u Al-Izariji, jugoistočno od Jerusalema, u sklopu tekućih operacija rušenja.

Jerusalemski guvernorat saopćio je da su se izraelske snage povukle s mjesta rušenja u području Al-Maštal u Al-Izariji nakon što su uništile približno 40 industrijskih i poslovnih objekata, kao i tri autopraonice. Guvernorat je upozorio na nastavak operacija rušenja dok su na civile ispaljivane šok bombe i suzavac.

Dan ranije, izraelske snage su rasporedile vojnu opremu i vozila u rasadniku u tom području prije nego što su pokrenule direktnu operaciju rušenja, saopćio je guvernorat.

Ciljaju industrijske objekte

Izraelske snage ciljaju industrijske i poslovne objekte u kampanji koja uključuje sva preduzeća u tom području, uprkos preventivnoj naredbi koja je zamrznula operacije rušenja do maja.

Rušenje je provedeno uz intenzivnu upotrebu šok bombi, dok je saobraćaj u okolnom području bio poremećen. Poznato je da su ove operacije dio šireg projekta proširenja naselja, uključujući plan naselja E1.

Predsjednik arapskog seoskog vijeća Al-Džahalin, Daud al-Džalin, rekao je da je izraelsko rušenje bilo “pravi masakr trgovina na ulazu u Al-Izariju”. “Okupacione vlasti su u početku najavile rušenje samo pet trgovina prije nego što su proširile operaciju rušenja”, dodao je.

Jerusalemski guvernorat saopćio je u srijedu da su izraelske vlasti usmeno obavijestile oko 50 Palestinaca da napuste svoje trgovine i poslovne objekte u području Al-Maštal na glavnom ulazu u Al-Izariju prije nedjelje ujutro kako bi provele naredbe o rušenju izdate u augustu 2025.

Pogoršanje situacije

Guvernorat je saopćio da su izraelske vlasti zaprijetile rušenjem nekretnina zajedno s njihovim sadržajem ako vlasnici ne ispune naredbu u predviđenom roku.

Društvo Svetog Iva, katolička organizacija za ljudska prava koja djeluje pod pokroviteljstvom Latinskog patrijarhata Jerusalema i pruža pravnu pomoć Palestincima, također je u nedjelju saopćilo da je od izraelskog Vrhovnog suda dobilo odluku o zamrzavanju rušenja 50 poslovnih objekata u Al-Izariji nakon što je podnijelo pravnu peticiju u odbranu pogođenih pojedinaca.

Palestinske i izraelske organizacije za ljudska prava optužuju izraelske vlasti da vrše pritisak kako bi ograničile palestinsku gradnju u istočnom Jerusalemu, dok istovremeno ubrzavaju širenje naselja u gradu i na cijeloj Zapadnoj obali.

Palestinci smatraju istočni Jerusalem glavnim gradom svoje buduće države, dok Izrael insistira na cijelom Jerusalemu kao svom jedinom glavnom gradu.

Od početka izraelskog rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023, izraelski napadi na Zapadnoj obali su se pojačali, što je rezultiralo smrću više od 1.155 Palestinaca, uništenjem 11.000 vozila i hapšenjem 22.000 Palestinaca, prema palestinskim izvorima.