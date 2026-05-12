Skoro 200 sankcionisanih brodova povezanih s Rusijom ušlo u britanske vode

Skoro 200 ruskih brodova takozvane "flote u sjeni" ušlo je u britanske vode otkako je premijer Velike Britanije Kir Starmer (Keir Starmer) prije sedam sedmica zaprijetio da će ih presresti.

U martu je Starmer objavio da će britanske oružane snage reagovati ukoliko primijete prolazak ruskih brodova koji su pod sankcijama.

Međutim, BBC Verify je od tada identifikovao 184 sankcionisana broda koja su obavila 238 putovanja kroz britanske vode, a vlada nije javno izjavila niti ponudila dokaze da je bilo koje od njih napadnuto.

Ministarstvo odbrane tvrdi da "ometa i odvraća" brodove skrivene flote, bez navođenja konkretnih detalja. Jedan bivši komandant Kraljevske mornarice nazvao je nedostatak akcije jadnim.

U najmanje 94 slučaja, brod je nakratko prešao u teritorijalne vode Ujedinjenog Kraljevstva. BBC Verify saznaje da se politika presretanja u Velikoj Britaniji primjenjuje i na teritorijalne vode Ujedinjenog Kraljevstva i na isključivu ekonomsku zonu.

Rusija je upravljala "flotom u sjeni" tankera s nejasnim vlasničkim strukturama kako bi izbjegla međunarodne sankcije nametnute na njen izvoz nafte.

Svi identifikovani brodovi se nalaze na listi sankcija Ministarstva vanjskih poslova i poznati su po svojim vezama s Rusijom.

Sankcije zabranjuju brodovima ulazak u britanske luke, a britanskim firmama i pojedincima također zabranjuju pružanje finansijskih, osiguravajućih ili brokerskih usluga brodovima koji snabdijevaju ili isporučuju rusku naftu.

BBC Verify je pitao Ministarstvo odbrane da li su oružane snage Ujedinjenog Kraljevstva presrele bilo koji sankcionisani brod od 25. marta, ali na njihovo pitanje nije konkretno odgovoreno.