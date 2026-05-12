Prva ministrica iz Starmerove vlade podnijela ostavku: Pozivala i britanskog premijera da odstupi

Mijata Fanbule (Miatta Fahnbulleh) postala je prva ministrica koja je podnijela ostavku u vladi Kira Starmera (Keir Starmer), pozvavši pritom britanskog premijera da i sam odstupi. Ostavka ministrice stanovanja, zajednica i lokalne uprave uslijedila je nakon teških poraza laburista na lokalnim izborima i sve glasnijih poziva na Starmerov odlazak s funkcije, piše The Guardian.

Fanbule, bliska ministru energetike Edu Milibandu (Ed Miliband), izjavila je da će “pozvati premijera da učini ispravnu stvar za zemlju i stranku te odredi vremenski okvir za urednu tranziciju”. Zastupnica za Pekam (Peckham), koja je u parlament ušla na općim izborima 2024, rekla je kako je poruka birača na lokalnim izborima bila da je premijer “izgubio povjerenje javnosti”.

Pritisak raste

Više od 70 laburističkih zastupnika javno je zatražilo Starmerovu ostavku nakon katastrofalnih izbornih rezultata širom Engleske, Velsa i Škotske prošle sedmice. Ostavka Fanbule dodatno je pojačala pritisak na premijera, a uslijedila je nakon što je jedan od njegovih najbližih saradnika odbio potvrditi hoće li Starmer voditi stranku na narednim izborima.

Daren Džouns (Darren Jones), glavni sekretar premijera i njegov bliski saveznik, izjavio je danas da premijer “sluša kolege” koji traže da odredi rok za svoj odlazak, ali da će sam donijeti odluku o daljnjim koracima. Na direktno pitanje hoće li Starmer voditi laburiste na narednim izborima, Džouns je odgovorio: “Neću prejudicirati nikakvu odluku koju premijer može ili ne može donijeti”.

Upozorio je premijerove suparnike da je to “iscrpljujući” posao. “Svako ko misli da može tek tako uskočiti na mjesto premijera i, poput drugog dolaska mesije, riješiti sve naše probleme, vjerovatno nije dovoljno razmislio o tome koliko je to teško”, rekao je Džouns.

Razgovori s ključnim ministrima

The Guardian saznaje da su četiri visoka člana kabineta – ministrica unutrašnjih poslova Šabana Mahmud (Shabana Mahmood), ministrica vanjskih poslova Ivet Kuper (Yvette Cooper), ministar odbrane Džon Hili (John Healey) i zamjenik premijera Dejvid Lami (David Lammy) – bili među onima koji su u ponedjeljak razgovarali sa Starmerom.

Neki su premijeru poručili da bi trebao nadgledati urednu tranziciju vlasti. Drugi su s njim raspravljali o tome kako pristupiti onome što slijedi na “odgovoran, dostojanstven i uredan” način. Nekolicina drugih, uključujući Ričarda Hermera (Richard Hermer) i Stiva Rida (Steve Reed), poticala ga je da nastavi borbu.

Starmer ne odustaje

Starmer je u govoru jučer poručio da neće podnijeti ostavku, da će dokazati kritičarima da nisu u pravu te da će se boriti protiv svakog izazova za vodstvo stranke.

- Preuzimam odgovornost tako što ne odustajem, što ne guram našu zemlju u haos, kao što su to torijevci činili uvijek iznova, haos koji je nanio trajnu štetu ovoj zemlji. Laburističkoj vladi nikada ne bi bilo oprošteno da to ponovo priredi našoj zemlji - rekao je.

Džouns je potvrdio da će se kraljev govor, kako je i planirano, održati u srijedu te da će se kabinet sastati kasnije tokom dana.

- Jako smo naporno radili na pripremi zakonodavnog programa za narednu sjednicu koji će odgovoriti na izazove s kojima se suočavamo kao zemlja i važno je da nastavimo s tim poslom - rekao je.

U međuvremenu, neki laburistički zastupnici počeli su javno izražavati podršku premijeru. Jedan od njih, Nil Kojl (Neil Coyle), rekao je da je “užasnut zamkom u koju kolege upadaju. Oni koji su tvrdili da su lokalni izbori bili referendum o Kiru nisu imali šta ponuditi lokalnim zajednicama”.

Njegov kolega Nik Smit (Nick Smith) poručio je da globalna sigurnosna kriza i njen ekonomski utjecaj na njihovu zemlju znače da im je potrebna politička stabilnost.