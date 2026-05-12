Hegset ponovo pred Kongresom mora odgovarati o ratu s Iranom, zastupnici traže jasnu izlaznu strategiju

Pit Hegset (Pete Hegseth), američki ministar odbrane ponovo mora odgovarati pred Kongresom o ratu s Iranom, dok će zastupnici istovremeno razmatrati prijedlog vojnog budžeta SAD za 2027. godinu.

Pred Odborima za odbrambena izdvajanja Predstavničkog doma i Senata fokus formalno ostaje na prijedlogu administracije Donalda Trampa (Trump) za rekordnih 1,5 biliona dolara vojne potrošnje. Ipak, očekuje se da će raspravu obilježiti pitanja o toku rata s Iranom, njegovom trajanju i činjenici da sukob nema odobrenje Kongresa.

Dodatni politički pritisak na Bijelu kuću dolazi zbog ekonomskih posljedica zatvaranja Hormuškog moreuza, kroz koji inače prolazi oko 20 posto svjetske nafte. Nakon toga su američke snage blokirale iranske luke, a dvije strane nastavile razmjenu vatre, dok su američke snage odbijale napade na svoje ratne brodove i onesposobljavale tankere povezane s Teheranom.

Tramp je u ponedjeljak rekao da je primirje na "masivnim aparatima za održavanje života" i odbacio posljednji iranski prijedlog zbog svojih zahtjeva da Teheran značajno ograniči nuklearni program. Dodao je: "Nazvao bih to trenutno najslabijim, nakon što sam pročitao ono smeće koje su nam poslali."

Na saslušanju će, uz Hegseta, biti i general Den Kejn (Dan Caine), predsjedavajući Združenog štaba. Očekuje se da će braniti potrebu za većim ulaganjima u dronove, ratne brodove i sisteme protivraketne odbrane, čije su zalihe smanjene tokom sukoba.

Među republikancima koji traže jasniji plan izlaska iz rata su senatorice Suzan Kolins (Susan Collins) iz Mainea i Lisa Murkovski (Murkowski) s Aljaske. Kolins je prošlog mjeseca s demokratama podržala pokušaj zaustavljanja sukoba, dok je Murkovski upozorila da je potrebna kongresna autorizacija kako bi javnosti bili jasni ciljevi i granice rata.

U ranijim saslušanjima Hegset je tvrdio da je primirje zaustavilo rok od 60 dana za odobrenje rata prema Zakonu o ratnim ovlastima iz 1973. godine. Taj stav izazvao je protivljenje demokrata i očekuje se da će i sada biti jedna od glavnih tačaka sukoba u Kongresu.