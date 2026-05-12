Iranska vlada: Pristup internetu smatramo građanskim pravom, normalizovat će se po okončanju rata

Iranska vlada objavila je da će se pristup internetu u Teheranu vratiti u normalu nakon završetka rata. To je potvrdila glasnogovornica vlade Fatemeh Mohadžerani, prenosi Al Jazeera.

- Pristup vlade temelji se na ravnopravnom pristupu cijeloj infrastrukturi, uključujući internet. Pristup internetu smatramo građanskim pravom i to je ujedno stav predsjednika. Ne priznajemo diskriminaciju i nepravdu te im se protivimo. Politika interneta za profesionalne korisnike ima cilj omogućiti tvrtkama pristup kvalitetnom internetu, a nakon povratka normalnih okolnosti, ako Bog da, i ova će se situacija vratiti u normalu - izjavila je.

Procjene pokazuju da izravni dnevni trošak iranskih gašenja interneta iznosi oko 30 do 40 miliona dolara izgubljene prodaje, dok je neizravna šteta otprilike dvostruko veća.

Skupina za praćenje interneta NetBlocks objavila je da je danas 74. dan iranskog internetskog mraka, jednog od najdugotrajnijih nacionalnih gašenja interneta ikad zabilježenih.

Visoki državni dužnosnici dobivaju "bijele" SIM kartice koje im omogućuju pristup globalnom internetu, dok je velika većina stanovništva potpuno odsječena.

Pod pritiskom da ublaži privrednu štetu koju uzrokuje blokada, vlada je počela omogućavati manje ograničen pristup internetu malom broju profesija, tvrtki i novinara bliskih režimu.