Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TEHNOLOGIJA

Microsoft smijenio direktora izraelske podružnice: Otvorena interna istraga zbog navodne zloupotrebe podataka

Menadžment smijenjen nakon navoda o korištenju cloud servisa u okviru nadzornih operacija, kompanija pokrenula internu istragu

Alon Hajmović. Platforma X

B. A.

prije 1 sat 10 minuta

Kompanija Microsoft smijenila je Alon Hajmović (Alon Haimovich), generalnog direktora svoje podružnice u Izraelu, zajedno sa još nekoliko menadžera, nakon interne istrage, prenosi Globes.

Prema navodima, odluka dolazi nakon ranijih izvještaja pojedinih medija iz 2025. godine o korištenju Microsoftovih Azure cloud usluga u okviru izraelskih sigurnosnih struktura za obradu i pohranu podataka.

Istraga unutar kompanije, kako se navodi, pokrenuta je zbog zabrinutosti da bi aktivnosti podružnice mogle izložiti Microsoft pravnim i regulatornim rizicima, posebno u Evropi, s obzirom na to da su određeni serveri locirani na evropskom tlu.

Nakon provedenih provjera, iz Microsofta su odlučili smijeniti rukovodstvo izraelske podružnice, dok se istovremeno radi na imenovanju novog generalnog direktora, a upravljanje je privremeno prebačeno na Microsoft France.

Kompanija se za sada nije detaljno oglašavala o razlozima kadrovskih promjena, dok medijski navodi ističu da se slučaj povezuje sa širim kontroverzama oko korištenja cloud tehnologija u sigurnosnim i obavještajnim operacijama.

# MICROSOFT
# ZLOUPOTREBA
# ALON HAIMOVICH
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.