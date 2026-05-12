Microsoft smijenio direktora izraelske podružnice: Otvorena interna istraga zbog navodne zloupotrebe podataka

Kompanija Microsoft smijenila je Alon Hajmović (Alon Haimovich), generalnog direktora svoje podružnice u Izraelu, zajedno sa još nekoliko menadžera, nakon interne istrage, prenosi Globes.

Prema navodima, odluka dolazi nakon ranijih izvještaja pojedinih medija iz 2025. godine o korištenju Microsoftovih Azure cloud usluga u okviru izraelskih sigurnosnih struktura za obradu i pohranu podataka.

Istraga unutar kompanije, kako se navodi, pokrenuta je zbog zabrinutosti da bi aktivnosti podružnice mogle izložiti Microsoft pravnim i regulatornim rizicima, posebno u Evropi, s obzirom na to da su određeni serveri locirani na evropskom tlu.

Nakon provedenih provjera, iz Microsofta su odlučili smijeniti rukovodstvo izraelske podružnice, dok se istovremeno radi na imenovanju novog generalnog direktora, a upravljanje je privremeno prebačeno na Microsoft France.

Kompanija se za sada nije detaljno oglašavala o razlozima kadrovskih promjena, dok medijski navodi ističu da se slučaj povezuje sa širim kontroverzama oko korištenja cloud tehnologija u sigurnosnim i obavještajnim operacijama.