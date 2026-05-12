Američki zvaničnici tvrde: Pakistan pružio utočište za iranske avione

Američki zvaničnici tvrde da je Pakistan dopustio Iranu da smjesti vojne avione na svoje aerodrome dok je javno nastupao kao posrednik između Teherana i Vašingtona.

Prema navodima više američkih zvaničnika, koji su govorili anonimno zbog osjetljivosti pitanja nacionalne sigurnosti, Teheran je nekoliko dana nakon što je predsjednik Donald Tramp početkom aprila objavio primirje s Iranom poslao više letjelica u bazu pakistanskog ratnog zrakoplovstva Nur Khan kod Ravalpindija.

Među njima je, kako tvrde, bio i iranski RC-130, izviđačka i obavještajna varijanta aviona Lockheed C-130 Hercules, piše CBS.

Ti potezi, zajedno s prebacivanjem pojedinih iranskih civilnih aviona u susjedni Afganistan, ukazuju na pokušaj da se dio preostalih iranskih vojnih i avionskih kapaciteta zaštiti od mogućih američkih udara. Centralna komanda američke vojske nije direktno komentirala tvrdnje, već je CBS News uputila na pakistanske i afganistanske zvaničnike.

Visoki pakistanski zvaničnik odbacio je navode o korištenju baze Nur Khan i poručio za CBS News:

- Baza Nur Khan je u samom srcu grada, velika flota aviona parkirana tamo ne može se sakriti od očiju javnosti.

U Afganistanu je, prema riječima jednog službenika civilnog zrakoplovstva, prije početka rata u Kabul sletio civilni avion iranske kompanije Mahan Air, koji je nakon zatvaranja iranskog zračnog prostora ostao na aerodromu, a potom iz sigurnosnih razloga premješten u Herat, blizu iranske granice.

Glasnogovornik talibana Zabihulah Mujahid negirao je da su iranski avioni bili u Afganistanu.

- Ne, to nije tačno i Iran nema potrebe da to radi - rekao je.

U pozadini priče je i rast oslanjanja Pakistana na Kinu u vojnoj i ekonomskoj saradnji, dok se Islamabad istovremeno pokušava predstaviti Vašingtonu kao kanal za smirivanje sukoba. Primirje između Irana i SAD-a pritom ostaje krhko, jer su manji sukobi oko Hormuškog moreuza nastavljeni i tokom vikenda.