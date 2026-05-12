NEOČEKIVANO

Američki zvaničnici tvrde: Pakistan pružio utočište za iranske avione

Među njima je, kako tvrde, bio i iranski RC-130, izviđačka i obavještajna varijanta aviona Lockheed C-130 Hercules

Pakistan sigurno utočište za iranske avione.

M. P.

prije 53 minute

Američki zvaničnici tvrde da je Pakistan dopustio Iranu da smjesti vojne avione na svoje aerodrome dok je javno nastupao kao posrednik između Teherana i Vašingtona.

Prema navodima više američkih zvaničnika, koji su govorili anonimno zbog osjetljivosti pitanja nacionalne sigurnosti, Teheran je nekoliko dana nakon što je predsjednik Donald Tramp početkom aprila objavio primirje s Iranom poslao više letjelica u bazu pakistanskog ratnog zrakoplovstva Nur Khan kod Ravalpindija.

Među njima je, kako tvrde, bio i iranski RC-130, izviđačka i obavještajna varijanta aviona Lockheed C-130 Hercules, piše CBS.

Ti potezi, zajedno s prebacivanjem pojedinih iranskih civilnih aviona u susjedni Afganistan, ukazuju na pokušaj da se dio preostalih iranskih vojnih i avionskih kapaciteta zaštiti od mogućih američkih udara. Centralna komanda američke vojske nije direktno komentirala tvrdnje, već je CBS News uputila na pakistanske i afganistanske zvaničnike.

Visoki pakistanski zvaničnik odbacio je navode o korištenju baze Nur Khan i poručio za CBS News: 

- Baza Nur Khan je u samom srcu grada, velika flota aviona parkirana tamo ne može se sakriti od očiju javnosti.

U Afganistanu je, prema riječima jednog službenika civilnog zrakoplovstva, prije početka rata u Kabul sletio civilni avion iranske kompanije Mahan Air, koji je nakon zatvaranja iranskog zračnog prostora ostao na aerodromu, a potom iz sigurnosnih razloga premješten u Herat, blizu iranske granice.

Glasnogovornik talibana Zabihulah Mujahid negirao je da su iranski avioni bili u Afganistanu.

- Ne, to nije tačno i Iran nema potrebe da to radi - rekao je.

U pozadini priče je i rast oslanjanja Pakistana na Kinu u vojnoj i ekonomskoj saradnji, dok se Islamabad istovremeno pokušava predstaviti Vašingtonu kao kanal za smirivanje sukoba. Primirje između Irana i SAD-a pritom ostaje krhko, jer su manji sukobi oko Hormuškog moreuza nastavljeni i tokom vikenda.

