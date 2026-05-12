SAD pojačava blokadu Irana: Preusmjereno 65 komercijalnih brodova

Američka vojska saopštila je u utorak da je na desetine komercijalnih brodova, koji su pokušavali ući ili izaći iz iranskih luka, preusmjereno dok Washington nastavlja provoditi pomorsku blokadu protiv Irana, prenosi Anadolu.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) navela je da je 65 komercijalnih brodova preusmjereno, a četiri su onesposobljena u sklopu ove operacije.

- USS Abraham Lincoln (CVN 72) nastavlja operacije u Arapskom moru, uključujući provođenje američke blokade protiv Irana - objavio je CENTCOM na američkoj društvenoj mreži X.