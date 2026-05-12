Dodik: "Nije važno ko dolazi umjesto Šmita, važan je mandat, procedura izbora i potvrđivanja"

Antidejtonsko ponašanje ne može se ispraviti istim takvim, samo s drugim protagonistom, poručio je

Milorad Dodik. Dejan Rakita/PIXSELL

M. Až.

prije 44 minute

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da "nije važno ko dolazi umjesto Kristijana Šmita, nego da je važan mandat, procedura izbora i potvrđivanja".

- U javnosti se licitira imenima ko dolazi umjesto Šmita. Ime je nevažno, važan je mandat. Važna je procedura izbora i potvrđivanja. Jedna nezakonitost ne može se ispraviti drugom.

Antidejtonsko ponašanje ne može se ispraviti istim takvim, samo s drugim protagonistom.

Visoki predstavnik mora biti izabran na osnovu dogovora i kompromisa potpisnica Dejtonskog sporazuma i potvrđen u Savjetu bezbjednosti UN. Ko bude imenovan na taj način i bude djelovao u skladu s mandatom, imat će saradnju organa Republike Srpske. PIC je neformalna grupa, kategorija koja ne postoji u Dejtonu i nema nikakvu nadležnost.

Ako ponovo budu prekršene sve procedure, ko god da dođe, neće biti priznat od strane Republike Srpske. Nama su cilj mir, stabilnost i poštovanje Ustava. Ako je nekome cilj da nastavi s pravljenjem haosa u BiH, može to raditi, ali bez nas – poručio je Dodik na X-u.

