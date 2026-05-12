Uznemirujući snimak / Neobična nesreća u Kanadi: Motocikl završio na semaforu

Stanovnici jednog kanadskog predgrađa ostali su u šoku nakon neobične saobraćajne nesreće u kojoj je motocikl završio obješen na semaforu.
Policija u Delti, predgrađu Vankuvera u kanadskoj pokrajini Britanska Kolumbija, saopštila je da su policajci pozvani na raskrsnicu Skot Roud, 72. avenije i 120. ulice nešto prije 15 sati u subotu, nakon dojave o sudaru automobila i motocikla.
- Zbog jačine sudara motocikl je ostao obješen na saobraćajnoj signalizaciji iznad raskrsnice - saopštili su vatrogasci Delte u objavi na Fejsbuku. Dodali su da su njihove ekipe tokom intervencije pomagale u zbrinjavanju povrijeđenog, obezbjeđivanju mjesta nesreće i kasnijem sigurnom uklanjanju motocikla sa semafora.
Policija je navela da je motociklista zadobio teške povrede koje nisu opasne po život, dok vozač srebrnog automobila nije povrijeđen. Fotografije koje su objavili vatrogasci prikazuju motocikl kako nakon sudara visi prednjim točkom sa nosača saobraćajne signalizacije.
Svjedoci su za CBC ispričali da ih je prizor potpuno šokirao. Jedan prolaznik, Vilijam Čan (William Chan), rekao je da je naišao na nesreću dok je išao prema obližnjoj prodavnici krofni.
- Nikad nisam vidio nešto slično, kao da gledam film - rekao je.
Opisao je da je prvo vidio srebrni automobil, a zatim počeo tražiti motocikl.
- Gledao sam prema dolje, a onda sam podigao pogled i motor je bio gore. Prilično ludo - naglasio je. Dodao je da je ostao na mjestu događaja i posmatrao kako službe uklanjaju motocikl sa semafora.