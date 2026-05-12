Uznemirujući snimak / Neobična nesreća u Kanadi: Motocikl završio na semaforu

Stanovnici jednog kanadskog predgrađa ostali su u šoku nakon neobične saobraćajne nesreće u kojoj je motocikl završio obješen na semaforu.

Policija u Delti, predgrađu Vankuvera u kanadskoj pokrajini Britanska Kolumbija, saopštila je da su policajci pozvani na raskrsnicu Skot Roud, 72. avenije i 120. ulice nešto prije 15 sati u subotu, nakon dojave o sudaru automobila i motocikla.

- Zbog jačine sudara motocikl je ostao obješen na saobraćajnoj signalizaciji iznad raskrsnice - saopštili su vatrogasci Delte u objavi na Fejsbuku. Dodali su da su njihove ekipe tokom intervencije pomagale u zbrinjavanju povrijeđenog, obezbjeđivanju mjesta nesreće i kasnijem sigurnom uklanjanju motocikla sa semafora.