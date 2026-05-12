Dvije 17-godišnjakinje skočile sa zgrade: Jedna poginula na licu mjesta

Dvije sedamnaestogodišnjakinje skočile su sa krova šestospratne stambene zgrade u predgrađu Atine, u naselju Iliupoli. Jedna djevojka je poginula na licu mjesta, dok je druga u kritičnom stanju prevezena u bolnicu "Asklipijeio" u Vuli, gdje se ljekari bore za njen život.

Na krovu zgrade pronađen je ruksak jedne od djevojaka, u kojem je bila i oproštajna poruka u kojoj je, kako se navodi, objasnila razloge svog postupka. Policijski izvori navode da je i druga djevojka skočila zajedno sa prijateljicom, iako njena poruka još nije pronađena, prenosi Protothema.

Prema informacijama istog portala, jedna od djevojaka je živjela u toj zgradi. One su se zajedno popele na krov, nakon čega su skočile. Vrata krova su pronađena zaključana, a policija sumnja da su ih same zaključale prije nego što su izvršile svoj naum.

Istragu vodi policijska stanica Iliupoli.

Potresna svjedočenja

Vlasnik prodavnice u blizini mjesta tragedije opisao je trenutke koji su prethodili nesreći.

- Čuo sam vriske, a zatim jak udarac. Okrenuo sam se i vidio dvije djevojke. Odmah sam pozvao hitnu pomoć i policiju. Hitna je zaista stigla vrlo brzo, a do njihovog dolaska bio sam pored djevojke koja je još disala. Razgovarao sam s njom pokušavajući da ostane pri svijesti - rekao je.

Dodao je i da su ubrzo stigli i drugi prolaznici.

"Sišla je jedna gospođa sa prvog sprata, prišla djevojci i vidjela da diše. Zatim je dotrčao i jedan mladić koji je rekao da je njen brat", ispričao je vidno potresen.

"Tražile su ključeve od krova"

Jedna komšinica izjavila je da su djevojke neposredno prije tragedije tražile ključeve od krova.

- Moja prijateljica, koja je upravnica zgrade, rekla im je: 'Ključevi su tamo gdje ih uvijek držimo'. Nije stigla ni da napravi pet koraka, a čuo se udarac - djevojke su pale sa krova - navela je ona.

Dodala je da niko nije mogao naslutiti tragediju.

- Gdje je mogla da pretpostavi zašto su im trebali ključevi. Nije mogla ni da sanja o ovakvom tragičnom događaju - rekla je komšinica.