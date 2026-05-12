Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZAHVALIO SE ŠMITU

Predstavnik Francuske u UN-u: Podržavamo ulogu visokog predstavnika, BiH treba pojačati reforme

Stabilnost je garantovana prisustvom međunarodne zajednice

Francuski predstavnik. UN

S. S.

prije 19 minuta

Predstavnik Francuske u UN-u kazao je da su predani teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH.

- Podržavamo reforme na putu ka Evropskoj Uniji. To je proces koji je počeo prije dvije godine i Francuska smatra da je budućnost BiH u Evropskoj uniji. To je Makron ponovio kada je ugostio tri člana Predsjedništva BiH. Nemojte raditi opstrukcije, umjesto toga pojačajte reformske napore. Stabilnost je garantovana prisustvom međunarodne zajednice. Podržavamo ulogu visokog predstavnika i primamo k znanju odluku visokog predstavnika da napušta poziciju - rekao je.

Zahvalio se Šmitu na predanom radu u proteklih pet godina.

- Nadam se da će uslovi 5+2 biti završeni uskoro, a nadam se da će to biti ubrzano izborom novog visokog predstavnika u junu. Nadam se da će izbori u oktobru biti demokratski, u smislu integriteta - naglasio je.

# VIJEĆE SIGURNOSTI UN
# VIJEĆE SIGURNOSTI UN-A
# FRANCUSKA
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.