Predstavnik Francuske u UN-u: Podržavamo ulogu visokog predstavnika, BiH treba pojačati reforme

Predstavnik Francuske u UN-u kazao je da su predani teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH.

- Podržavamo reforme na putu ka Evropskoj Uniji. To je proces koji je počeo prije dvije godine i Francuska smatra da je budućnost BiH u Evropskoj uniji. To je Makron ponovio kada je ugostio tri člana Predsjedništva BiH. Nemojte raditi opstrukcije, umjesto toga pojačajte reformske napore. Stabilnost je garantovana prisustvom međunarodne zajednice. Podržavamo ulogu visokog predstavnika i primamo k znanju odluku visokog predstavnika da napušta poziciju - rekao je.

Zahvalio se Šmitu na predanom radu u proteklih pet godina.

- Nadam se da će uslovi 5+2 biti završeni uskoro, a nadam se da će to biti ubrzano izborom novog visokog predstavnika u junu. Nadam se da će izbori u oktobru biti demokratski, u smislu integriteta - naglasio je.