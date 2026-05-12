Kineski predstavnik u UN-u: Šmit nije legitiman, Bonske ovlasti su privremene, izbori u oktobru će odrediti putanju BiH

Ambasador Kine pri Ujedinjenim nacijama Sun Lei, koji ujedno predsjedava Vijećem sigurnosti, govorio je danas nakon što je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) podnio svoj izvještaj.

Na početku obraćanja istakao je da je Bosna i Hercegovina važna zemlja na Balkanu koja je prošla kroz težak rat i čiji narod teži miru i prosperitetu.

- Stabilan razvoj zemlje u skladu je s očekivanjima međunarodne zajednice. Važno je postići političku stabilnost, jer stalni sporovi ozbiljno narušavaju ekonomsku stabilnost. Izbori u oktobru odredit će dalju putanju ove zemlje. Kina se nada da će sve političke stranke, dva entiteta i tri konstitutivna naroda djelovati u stabilnoj političkoj atmosferi. Etnički odnosi su složeni na Balkanu - rekao je.

Dodao je da Kina podržava dugoročnu stabilnost u Bosni i Hercegovini te rješavanje svih sporova kroz politički dijalog i dogovor.

- Ako se dozvoli eskalacija ili pogoršanje situacije, to će ići na štetu svih etničkih grupa. Potrebno je promovisati održivi razvoj. U proteklim godinama Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim izazovima, uključujući inflaciju i odlazak radne snage. Nadamo se boljoj sinergiji u upravljanju, što će doprinijeti ekonomskom razvoju i omogućiti međunarodnoj podršci da pomogne u implementaciji ciljeva održivog razvoja. Sudbina Bosne i Hercegovine treba biti u rukama njenog naroda i o njoj treba da odlučuje samostalno - kazao je.

Istakao je da stav Kine o visokom predstavniku ostaje nepromijenjen, te da Kristijan Šmit nije legitiman visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.

- Gospodin Šmit nije dobio potvrdu Vijeća sigurnosti, a funkcija visokog predstavnika i Bonske ovlasti su privremeni aranžmani i ne treba ih pretvarati u trajna rješenja. Stav Kine prema Bosni i Hercegovini je jasan. Podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet BiH, kao i odluke njenog naroda o budućnosti zemlje. Kina ostaje posvećena razvoju prijateljskih odnosa sa svim etničkim grupama u Bosni i Hercegovini - zaključio je.