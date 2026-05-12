Iran objavio uslove za prekid rata: Traže ukidanje sankcija i ratnu odštetu

Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova za pravna i međunarodna pitanja Kazem Garibabadi predstavio je prijedlog Teherana za okončanje rata, navodeći da se radi o "minimalnim zahtjevima za svaki ozbiljan i održiv sporazum u skladu s Poveljom Ujedinjenih nacija".

- Kad strana koja je direktno učestvovala u ratu, opsadi, sankcijama i prijetila brutalnom silom odbija iranski odgovor samo zato što on ne predstavlja pismo predaje, onda je jasno da glavno pitanje nije mir, nego nametanje političke volje kroz prijetnje i pritiske - napisao je Garibabadi na društvenoj mreži X.

On je poručio da je Iran jasno definisao svoje zahtjeve, među kojima su trajni prekid rata, naknada štete i ukidanje, kako je naveo, "nezakonitih sankcija".

- Ne može se govoriti o prekidu vatre dok traje opsada, o diplomatiji dok se pojačavaju sankcije, niti o regionalnoj stabilnosti dok se pruža politička i vojna podrška režimu koji je izvor agresije i nestabilnosti - rekao je Garibabadi.

Dodao je kako ovakav pristup ne predstavlja stvarne pregovore.

- Takav pristup nisu pregovori, već nastavak politike prisile umotane u diplomatsku retoriku - zaključio je.