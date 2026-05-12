Tramp: "Ne treba nam nikakva pomoć s Iranom, pobijedit ćemo, na ovaj ili onaj način"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da rat s Iranom "neće još dugo trajati", te poručio kako očekuje pad cijena goriva čim sukob bude okončan.

- Čim rat završi, a to neće dugo trajati, vidjet ćete da će cijene nafte pasti, a berza poletjeti u nebo - rekao je Tramp.

Dodao je da veliki broj tankera trenutno čeka isplovljavanje.

- Stotine brodova natovarenih naftom čekaju da isplove. Čim krenu, imat ćemo nafte u izobilju, a inflacija će drastično pasti - kazao je Tramp.

Američki predsjednik suočava se s rastućim pritiskom u SAD-u zbog odluke o pokretanju rata protiv Irana, koji je uzdrmao svjetsko energetsko tržište i izazvao zabrinutost za globalnu ekonomiju.

"Porazili smo ih"

Tramp je ponovio tvrdnje da je američka vojska "vrlo temeljito" porazila iranske snage te istakao da je blokada iranskih luka "stopostotno učinkovita".

- Njihova mornarica je uništena, njihova avijacija je uništena, svaki element njihove ratne mašinerije je uništen - rekao je.

Govoreći o mogućoj ulozi kineskog predsjednika Si Đinpinga (Xi Jinping) u rješavanju sukoba, Tramp je rekao da SAD-u nije potrebna pomoć.

- Ne, mislim da nam ne treba nikakva pomoć s Iranom. Pobijedit ćemo, na ovaj ili onaj način. Pobijedit ćemo mirno ili na neki drugi način - izjavio je.

Dodao je i da će se situacija "vrlo dobro riješiti".

Iranski nuklearni program

Tramp se osvrnuo i na iranski nuklearni program, poručivši da Teheran neće doći do nuklearnog oružja.

- Kad bi Iran imao nuklearno oružje, cijeli svijet bi bio u problemu jer su oni, znate, ludi. Neće imati nuklearno oružje - rekao je američki predsjednik.

Na pitanje postoji li "crvena linija" koja bi mogla prekinuti primirje s Iranom, Tramp nije dao konkretan odgovor.

- Vidjet ćemo. Razmišljat ćemo o tome tokom leta za Kinu, a i još neko vrijeme - rekao je prije odlaska iz Vašingtona.