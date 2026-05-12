Tramp obećao oslobađanje svih preostalih političkih zatvorenika u Venecueli

Američki predsjednik Donald Tramp obećao je u utorak da će Vašington osigurati oslobađanje svih preostalih političkih zatvorenika u Venecueli, tvrdeći da ta južnoamerička zemlja već prolazi kroz ekonomsku i političku transformaciju, javlja Anadolu.

- Izvući ćemo ih sve. Kao što znate, već smo oslobodili mnoge političke zatvorenike, a i ostali će biti pušteni - rekao je Tramp novinarima prije odlaska u Kinu.

"Plešu na ulicama"

Hvaleći vršiteljicu dužnosti predsjednice Delsi Rodrigez, rekao je: "Delsi radi odličan posao", a također je tvrdio da je "narod Venecuele oduševljen onim što se dogodilo."

- Ne mogu ni vjerovati. Plešu na ulicama - dodao je.

- I kao što znate, imamo Exxon, imamo Chevron, imamo sve velike kompanije koje ulaze u posao, a Venecuela sada zarađuje više novca nego što je zaradila u posljednjih 45 godina - rekao je.

Hapšenje Madura

Vašington je 3. januara izveo operaciju "Apsolutna odlučnost" kako bi zarobio venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i odveo ga u američki pritvor.

Američke snage su pokrenule široko rasprostranjene zračne napade na ciljeve u sjevernoj Venecueli, uključujući infrastrukturu protivzračne odbrane i komunikacija, dok su specijalne operacije izvršile racije u Karakasu kako bi zarobile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Trampova administracija je operaciju predstavila kao provođenje oživljavanja Monroeove doktrine, koja je 1823. godine proglasila da je Amerika van dometa evropskog utjecaja, te djelovanje protiv navodne trgovine narkoticima i korupcije, a istovremeno je eksplicitno povezala s osiguranjem utjecaja na ogromne rezerve nafte Venecuele.