Iran postavio pet uvjeta za nove razgovore s Amerikom

Iran neće ući u novu rundu pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama dok ne bude ispunjeno pet uslova za izgradnju povjerenja, objavila je novinska agencija Fars pozivajući se na dobro upućen izvor, prenosi Anadolu.

Izvor navodi da Teheran ove zahtjeve smatra "minimalnim garancijama" potrebnim za početak bilo kakvih novih razgovora s Vašingtonom.

Pet iranskih uslova

Prema navodima agencije, iranski uslovi uključuju "prekid rata na svim frontovima, posebno u Libanu", ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, isplatu odštete za ratnu štetu te priznavanje iranskih suverenih prava nad Hormuškim moreuzom.

Iran je, prema tvrdnjama izvora, preko pakistanskih posrednika obavijestio američku stranu da je nastavak američke pomorske blokade u Arapskom moru i Omanskom zaljevu, čak i nakon prekida vatre, dodatno povećao nepovjerenje Teherana prema pregovorima sa SAD-om.

U izvještaju se dodaje da su uslovi definisani isključivo kao minimalni okvir za obnovu povjerenja i povratak pregovorima, te da Teheran smatra kako novi razgovori ne mogu početi bez njihove konkretne provedbe.

Fars navodi da je Iran ovih pet uslova predstavio kao odgovor na, kako tvrde, američki prijedlog od 14 tačaka.

Američki prijedlog

U izvještaju se ističe da je američki prijedlog bio "potpuno jednostran" i usmjeren na ostvarivanje ciljeva koje Vašington nije uspio postići tokom rata.

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su 28. februara napade na Iran, nakon čega je Teheran uzvratio napadima na Izrael i američke saveznike u Zaljevu te zatvorio Hormuški moreuz.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu donijeli trajni sporazum. Primirje je kasnije, bez vremenskog ograničenja, produžio američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump).

Iran je u nedjelju Pakistanu dostavio odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ali ga je Tramp odbacio kao "potpuno neprihvatljiv".