Video / Tramp izvrijeđao novinarku pred kamerama: "Glupa osobo, nisi pametna"

- Imamo plesnu dvoranu koja je ispod budžeta. Gradi se upravo ovdje. Udvostručio sam njenu veličinu jer nam to očigledno treba i trenutno smo unutar budžeta, čak i ispod njega, te ispred planiranog roka - rekao je Tramp novinarima na južnom travnjaku Bijele kuće.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ponovo je izazvao pažnju javnosti nakon što je tokom razgovora s novinarima pred odlazak u Kinu izvrijeđao jednu novinarku zbog pitanja o troškovima izgradnje nove plesne dvorane u Bijeloj kući.

Kada je novinarka pokušala reći: "Cijena se udvostručila", Tramp ju je odmah prekinuo.

- Udvostručio sam njenu veličinu, glupa osobo. Nisi pametna osoba - poručio je američki predsjednik.

Projekat bi mogao koštati milijardu dolara

Prošle sedmice objavljeno je da bi plesna dvorana, za koju je Tramp ranije tvrdio da će biti finansirana privatnim novcem, američke poreske obveznike mogla koštati čak milijardu dolara.

Republikanci u Senatu uvrstili su taj iznos u prijedlog zakona kojim bi se finansirale "sigurnosne prilagodbe i nadogradnje" povezane s projektom plesne dvorane.

Sve dolazi nakon što je muškarac pokušao ubiti Trampa tokom večere Udruženja dopisnika Bijele kuće.

Šta je ranije govorio Tramp?

Tramp je ranije tvrdio da će plesna dvorana, čija je procijenjena vrijednost između 300 i 400 miliona dolara, biti u potpunosti finansirana privatnim sredstvima te da predstavlja poklon državi.

Riječ je o prostoru za događaje površine oko 8.360 kvadratnih metara u sklopu Bijele kuće.

- Ovo je poklon (nula novca poreskih obveznika!) Sjedinjenim Američkim Državama vrijedan od 300 do 400 miliona dolara, zavisno od obima i kvaliteta unutrašnjeg uređenja, za prostor koji nam očajnički treba - napisao je Tramp u januaru na mreži Truth Social.

Novinarima je još u novembru u Ovalnom uredu rekao:

- I usput, nema državnog novca. Sve finansiraju privatni pojedinci koji su dali mnogo novca za izgradnju plesne dvorane. Ne koristi se ni cent savezne vlade.