Merc izviždan dok je pred sindikatima branio ekonomske reforme

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izviždan je danas na kongresu sindikata u Berlinu, gdje je tokom obraćanja više puta prekidan dok je iznosio stavove u korist ekonomskih reformi, prenosi Politico.

Merc je na kongresu poručio da Njemačka više ne može očuvati prosperitet bez dubokih reformi ekonomske politike i socijalnog sistema.

- Jednostavno nismo uspjeli modernizirati našu zemlju. Njemačka se zato mora sabrati - rekao je Merc.

Talas zvižduka

Atmosfera u dvorani dodatno se pogoršala kada je prešao na mjere štednje i planirane reforme penzionog sistema. Penzionu reformu nazvao je "najtvrđim orahom".