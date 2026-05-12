Merc izviždan dok je pred sindikatima branio ekonomske reforme

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izviždan je danas na kongresu sindikata u Berlinu, gdje je tokom obraćanja više puta prekidan dok je iznosio stavove u korist ekonomskih reformi, prenosi Politico.
Merc je na kongresu poručio da Njemačka više ne može očuvati prosperitet bez dubokih reformi ekonomske politike i socijalnog sistema.
- Jednostavno nismo uspjeli modernizirati našu zemlju. Njemačka se zato mora sabrati - rekao je Merc.
Talas zvižduka
Atmosfera u dvorani dodatno se pogoršala kada je prešao na mjere štednje i planirane reforme penzionog sistema. Penzionu reformu nazvao je "najtvrđim orahom".
- Ništa od ovoga nije iz zlobe sa moje strane ili strane savezne vlade. To je demografija i matematika - rekao je, što je izazvalo novi talas zvižduka iz publike.
Nezadovoljstvo građana
I pored reakcija, Merc je pozvao sindikate da sarađuju s njegovom vladom u sprovođenju reformi.
- Potrebna nam je zajednička potraga za načinima da pokrenemo našu zemlju naprijed - rekao je Merc.
Prema posljednjem mjesečnom istraživanju DeutschlandTrenda s početka maja, samo 13 posto građana Njemačke zadovoljno je radom Mercove vlade.
U međuvremenu, krajnje desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) po popularnosti je u nekoliko nacionalnih anketa prestigla Mercove konzervativce.