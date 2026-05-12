Tramp napao medije zbog Irana: "Oni pomažu neprijatelju i potiču ga"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social niz oštrih tvrdnji na račun Irana i medija, optužujući novinare za "virtualnu veleizdaju" zbog, kako navodi, pogrešnog izvještavanja o vojnoj snazi Teherana.

Tramp tvrdi da su Sjedinjene Američke Države u potpunosti uništile iransku vojsku i ekonomiju, navodi se u objavi na njegovoj platformi Truth Social.

Optužbe protiv medija

Tramp je u objavi žestoko kritikovao medije koje naziva "lažnim vijestima".

- Kada lažne vijesti kažu da iranski neprijatelj dobro stoji, vojno, protiv nas, to je virtualna veleizdaja jer je to tako lažna, pa čak i apsurdna, izjava", napisao je. Smatra da takvo izvještavanje direktno pomaže protivnicima.

"Oni pomažu neprijatelju i podstiču ga! Sve što time rade je davanje lažne nade Iranu, kada je uopće ne bi trebalo biti", dodao je. Novinare koji tako izvještavaju nazvao je "američkim kukavicama koje navijaju protiv naše zemlje".

Tvrdnje o uništenju Irana

U nastavku je iznio i tvrdnje o navodnom uništenju iranskih oružanih snaga.

- Iran je imao 159 brodova u svojoj mornarici – svaki pojedini brod sada počiva na dnu mora - tvrdi Tramp.

- Nemaju mornaricu, njihova avijacija je nestala, sva tehnologija je nestala, njihovi 'vođe' više nisu s nama, a zemlja je ekonomska katastrofa - dodao je u objavi.

Poruku je završio uvredom upućenom kritičarima.

- Samo gubitnici, nezahvalni i budale mogu iznositi argumente protiv Amerike! - napisao je Tramp.