Saudijska Arabija izvela tajne napade na Iran

Saudijska Arabija izvela je niz tajnih vojnih udara na Iran kao odgovor na napade koji su tokom rata na Bliskom istoku pogodili teritoriju kraljevstva, otkrila su dva zapadna i dva iranska zvaničnika za Reuters.

Prema tim izvorima, saudijski zračni udari, o kojima ranije nije bilo javnih izvještaja, izvedeni su krajem marta i predstavljaju prvi poznati slučaj direktne saudijske vojne akcije na iranskoj teritoriji.

"Udari oko za oko"

Jedan od zapadnih zvaničnika opisao ih je kao "udare oko za oko" kao odgovor na napade na Saudijsku Arabiju.

Reuters nije mogao potvrditi tačne mete napada. Na zahtjev za komentar, visoki zvaničnik saudijskog Ministarstva vanjskih poslova nije ni potvrdio ni demantovao izvođenje operacija, dok iransko Ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na upite.

Prema navodima izvora, Saudijska Arabija se godinama oslanjala na sigurnosnu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali su ratni događaji na Bliskom istoku pokazali ranjivost kraljevstva na direktne udare, što je dovelo do promjene pristupa u odbrambenoj politici.

U istom periodu, Iran je izveo više napada dronovima i raketama na zemlje Bliskog istoka, uključujući vojne i civilne ciljeve, dok su, prema tvrdnjama izvora, u napade bile uključene i savezničke grupe iz Iraka.

Zabilježene su i informacije da su i Ujedinjeni Arapski Emirati izveli određene vojne akcije na iranskoj teritoriji, što dodatno ukazuje na širenje regionalnog sukoba.

Diplomatski kontakti

Ipak, Saudijska Arabija je, za razliku od nekih drugih aktera, paralelno nastavila diplomatske kontakte s Iranom, nastojeći spriječiti dalju eskalaciju.

Visoki saudijski zvaničnik ranije je naglasio da Rijad "dosljedno zagovara smirivanje, samokontrolu i smanjenje tenzija" u cilju stabilnosti regiona.

Iranski i zapadni izvori navode da je nakon saudijskih udara uslijedio intenzivan diplomatski angažman i razmjena poruka, što je rezultiralo neformalnim dogovorom o smirivanju tenzija. Jedan iranski zvaničnik potvrdio je da je postignut dogovor o deeskalaciji s ciljem "prekida neprijateljstava i zaštite interesa obje strane".

Navodi se da bi takav slijed događaja ukazivao na pragmatičan pristup obje strane, pri čemu je izbjegnuta dalja eskalacija koja bi mogla prerasti u širi regionalni sukob.