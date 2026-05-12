Tramp pronašao način da zaobiđe Kongres kako bi ponovo napao Iran: Da li ovo znači da se rat nastavlja?

Američka vojska razmatra mogućnost da zvanično preimenuje rat sa Iranom u "Operaciju malj" (Operation Sledgehammer), ukoliko sadašnji prekid vatre propadne i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odluči da ponovo pokrene velike borbene operacije, navode dva američka zvaničnika.

Prema njihovim riječima, razgovori o mogućoj zamjeni naziva "Operacija Epski bijes" (Operation Epic Fury) u "Operacija Malj“ pokazuju koliko ozbiljno administracija razmatra nastavak sukoba koji je počeo 28. februara. Takav potez bi, kako se navodi, omogućio Trampu da tvrdi da se ponovo pokreće novi "sat" od 60 dana, nakon kojeg je po zakonu potrebna saglasnost Kongresa za nastavak ratnih operacija.

Administracija Donalda Trampa ranije je proglasila kraj "Operacije Epski bijes" nakon što su se Sjedinjene Američke Države i Iran početkom aprila dogovorili o prekidu vatre radi diplomatskih pregovora. Tada je Kongres obaviješten da su neprijateljstva završena. Ipak, Pentagon je i dalje nastavio da koristi naziv "Operacija Epski bijes" u svojim izvještajima i javnim saopštenjima. Jedan zvaničnik Pentagona rekao je da se "Operacija epski bijes"“ i dalje smatra aktivnom, uz tvrdnju da je prekid vatre samo privremeno zaustavio borbene operacije, prenosi NBC News.

Portparol Pentagona, upitan za komentar, uputio je novinare na Bijelu kuću, koja se nije oglasila.

Zvaničnik Bijele kuće upoznat s razgovorima naveo je da bi svaka nova vojna akcija protiv Irana bila pokrenuta pod novim imenom i kao nova operacija. Prema ocjeni administracije, to bi praktično resetovalo rok koji postavlja Kongres. Dodaje se da "Operacija Malj" nije jedina opcija koja se razmatra.

Rubio: Zaključena operacija

Državni sekretar Marko Rubio izjavio je prošle sedmice da je "Operacija Epski bijes" završena.

- Predsjednik je obavijestio Kongres, završili smo tu fazu - rekao je Rubio tokom brifinga u Bijeloj kući. "Operacija "Epski bijes je zaključena. Postigli smo ciljeve te operacije."

Prema Zakonu o ratnim ovlaštenjima iz 1973. godine, predsjednik mora obavijestiti Kongres u roku od 48 sati od početka borbi, a ako se operacije nastave duže od 60 dana bez odobrenja, Kongres mora dati saglasnost. Ofanzivne operacije "Operacije Epskog bijesa" bile su pauzirane nakon 40 dana borbi. Administracija Donalda Trampa tvrdi da zbog te pauze prag od 60 dana nije formalno dostignut.

Posljednjih dana Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili su vatru nakon što je Iran zaustavio prolaz brodova kroz Ormuski moreuz, dok Tramp nastavlja politiku blokade. Predsjednik i dalje razmatra opcije za ponovno otvaranje prolaza, uz izraženu sumnju u uspjeh diplomatskih pregovora, naveo je jedan zvaničnik, dodajući da još nije izdata naredba za nove velike napade.

"Prekid vatre je na aparatima"

U nedjelju je Iran preko posrednika predstavio najnoviji prijedlog za okončanje rata. Donald Tramp ga je odmah odbacio na društvenim mrežama, napisavši da je "potpuno neprihvatljiv".

Govoreći u Ovalnom kabinetu u ponedjeljak, Tramp je rekao da je glavni problem njegovo insistiranje da Iran ne smije posjedovati nuklearno oružje i da je trenutni prekid vatre "izuzetno slab".

- Nazvao bih ga najlošijim do sada. Nakon što sam pročitao taj dokument koji su nam poslali — nisam ga ni dovršio — rekao bih da je prekid vatre na aparatima, kao kada doktor uđe i kaže: 'Gospodine, vaša voljena osoba ima oko 1% šanse da preživi', -rekao je Donald Tramp.

Tramp je najavio i sastanak sa "velikom grupom generala". Marko Rubio, koji obavlja i funkciju vršioca dužnosti savjetnika za nacionalnu bezbjednost, načelnik Združenog generalštaba Den Kejn, sekretar odbrane Pit Hegset i drugi zvaničnici sastali su se kako bi razmatrali opcije, uključujući i situaciju u Ormuskom moreuzu.

Iz Bijele kuće je saopšteno da je put Donalda Trampa u Kinu i sastanak sa predsjednikom Si Đinpingom jedan od ključnih faktora u odlučivanju o daljim potezima. Kina je najveći kupac iranske nafte, a Sjedinjene Američke Države optužuju Peking da pomaže Iranu u praćenju američkih ciljeva na Bliskom istoku.

Ako bi Tramp odlučio da pokrene novu kampanju bombardovanja, američko vojno prisustvo u regionu trenutno je veće nego u februaru. Pentagon je rasporedio dodatne nosače aviona i pojačao zalihe naoružanja.

- Trenutno smo u boljoj poziciji nego 27. februara rekao je jedan zvaničnik. "Imamo više vatrene moći i sposobnosti."