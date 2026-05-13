Meksiko odbacio tvrdnje CNN-a da je CIA tajno ubijala članove kartela

Vlasti u Meksiku, kao i američka Centralna obavještajna agencija (CIA) odbacile su vijest CNN-a u kojoj se izvještava da su operativci CIA-e izravno sudjelovali u napadima na kartele u Meksiku tokom protekle godine.

CNN-ova priča, objavljena ranije jučer i pozivajući se na anonimne izvore, navodi da je CIA pojačala svoje tajne operacije u Meksiku putem elitne jedinice agencije Ground Branch. Ta aktivnost uključuje izravno sudjelovanje u ciljanim atentatima, izvijestio je CNN.

- Meksička vlada kategorički odbacuje sve verzije događaja koje nastoje normalizirati, opravdati ili sugerirati postojanje smrtonosnih, tajnih ili jednostranih operacija stranih agencija na meksičkom tlu - rekao je ministar sigurnosti Omar Garsija Harfuč (Garcia Harfuch) na X-u.