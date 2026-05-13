Meksiko odbacio tvrdnje CNN-a da je CIA tajno ubijala članove kartela

Vlasti u Meksiku, kao i američka Centralna obavještajna agencija (CIA) odbacile su vijest CNN-a u kojoj se izvještava da su operativci CIA-e izravno sudjelovali u napadima na kartele u Meksiku tokom protekle godine.
CNN-ova priča, objavljena ranije jučer i pozivajući se na anonimne izvore, navodi da je CIA pojačala svoje tajne operacije u Meksiku putem elitne jedinice agencije Ground Branch. Ta aktivnost uključuje izravno sudjelovanje u ciljanim atentatima, izvijestio je CNN.
- Meksička vlada kategorički odbacuje sve verzije događaja koje nastoje normalizirati, opravdati ili sugerirati postojanje smrtonosnih, tajnih ili jednostranih operacija stranih agencija na meksičkom tlu - rekao je ministar sigurnosti Omar Garsija Harfuč (Garcia Harfuch) na X-u.
O CNN-ovoj vijesti oglasila se putem društvene platforme X glasnogovornica CIA-e Liz Lajons (Lyons).
- Ovo je lažno i provokativno izvještavanje koje služi kao ništa više od PR kampanje za kartele i dovodi američke živote u opasnost - istaknula je Lajons.
Prisutnost operativaca CIA-e u Meksiku posljednjih je sedmica zategnula bilateralne odnose.
Dana 19. aprila dva američka dužnosnika poginula su u saobraćajnoj nesreći u sjevernoj državi Chihuahua nakon povratka iz meksičke sigurnosne operacije demontiranja laboratorija za drogu. Tri izvora rekla su Reutersu da su dužnosnici bili časnici CIA-e.
Meksička predsjednica Klaudija Šajnbaum (Claudia Sheinbaum) izjavila je da savezna vlada nije bila svjesna da su američki dužnosnici bili uključeni u operaciju te je rekla SAD-u da se neovlašteno sudjelovanje američkih dužnosnika ne smije ponoviti.
Prisutnost američkog osoblja u operacijama protiv kartela duboko je osjetljivo pitanje u Meksiku. Šajnbaum dugo tvrdi da pozdravlja razmjenu obavještajnih podataka i sigurnosnu suradnju, ali neće prihvatiti američke agente ili snage koje sudjeluju u operacijama na meksičkom teritoriju.
Nasuprot tome, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) više je puta pozivao na veću upotrebu američke vojne sile u borbi protiv meksičkih kartela i zaprijetio da bi SAD mogao djelovati sam ako Vašington smatra da Meksiko ne čini dovoljno.