Šalju li SAD poruku Iranu: Pentagon objavio lokaciju jedne od svojih nuklearnih podmornica

Dan nakon što je predsjednik SAD odbio najnoviji iranski mirovni prijedlog, Pentagon je objavio lokaciju jedne od svojih nuklearnih podmornica, što je vrlo rijedak potez.

Američka Šesta flota prekjučer je izvijestila da je balistička podmornica klase Ohio u nedjelju stigla u Gibraltar, britanski teritorij na južnoj obali Španjolske, piše The Hill.

- Posjeta luci pokazuje sposobnost, fleksibilnost i trajnu predanost Sjedinjenih Država svojim NATO saveznicima. Podmornice klase Ohio s balističkim projektilima neprimjetne su platforme za ispaljivanje takvih projektila te predstavljaju najotporniji dio američke nuklearne trijade - stoji u saopćenju Šeste flote.

Pentagon nije otkrio ime podmornice, koja se ubraja među najtajnija oružja američke vojske. Lokacije američkih nuklearnih podmornica u pravilu se drže u strogoj tajnosti.

Tramp je u ponedjeljak novinarima rekao da je američko primirje s Iranom "na aparatima" i opisao ga kao "nevjerojatno slabo".

Iran je u svojoj protuponudi iznio zahtjeve koji su navodno uključivali ratne odštete, iranski suverenitet nad Hormuškim moreuzom i ukidanje američkih sankcija. Predsjednik je tu protuponudu u nedjelju nazvao "potpuno neprihvatljivom".

Klasa Ohio sastoji se od 14 podmornica s balističkim projektilima i četiri podmornice s krstarećim projektilima. Podmornice s balističkim projektilima mogu nositi projektile Trident II i provoditi duge ophodnje u svrhu odvraćanja. Podmornice s krstarećim projektilima mogu nositi više od 150 projektila Tomahawk.