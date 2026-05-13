Tramp nastavlja šokirati: Objavio kartu na kojoj je nova američka država

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio je kartu Venecuele kao 51. američke savezne države te na svojoj mreži Truth Social ponovo potaknuo rasprave novoj državi.
Objava je uslijedila dok je Tramp putovao u Kinu na važan samit, dan nakon što je privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez poručila da njena zemlja nikada nije razmatrala mogućnost da postane 51. američka savezna država.
To je rekla nekoliko mjeseci nakon što su američke snage u januaru zarobile Nicolasa Madura.
Tramp je ranije u ponedjeljak za Fox News rekao da razmatra mogućnost da južnoamerička država postane nova savezna država SAD, nakon višemjesečnih tvrdnji da kontroliše tu naftom bogatu zemlju.
Rodrigez je od preuzimanja vlasti nadgledala popuštanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Njena administracija provela je reforme kojima su rudarski i naftni sektor Venecuele ponovo otvoreni stranim kompanijama, posebno američkim.
Istovremeno, venecuelanska opozicija traži održavanje izbora. Na pitanje 1. maja o mogućnosti novog glasanja, Rodrigez je rekla da "nije znala" i da će se ono dogoditi "nekada".