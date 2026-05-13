Tramp nastavlja šokirati: Objavio kartu na kojoj je nova američka država

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio je kartu Venecuele kao 51. američke savezne države te na svojoj mreži Truth Social ponovo potaknuo rasprave novoj državi.

Objava je uslijedila dok je Tramp putovao u Kinu na važan samit, dan nakon što je privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez poručila da njena zemlja nikada nije razmatrala mogućnost da postane 51. američka savezna država.

To je rekla nekoliko mjeseci nakon što su američke snage u januaru zarobile Nicolasa Madura.