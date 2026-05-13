U ruskom napadu na Ukrajinu poginule dvije osobe, devetomjesečna beba izgubila nogu

U ruskom napadu na Krivi Rih, poginule su dvije osobe, a devetomjesečna beba teško je povrijeđena i izgubila je nogu, piše Ukrajinska Pravda.

Prema riječima Oleksandra Vilkula, načelnika Vijeća odbrane Krivog Riha, dron tipa Shahed izravno je pogodio kuću, što je izazvalo požar. U napadu su poginuli 43-godišnji muškarac i 65-godišnja žena. Požar je u međuvremenu ugašen.

- Devetomjesečnoj djevojčici amputirana je noga. Hitno je prevezena u bolnicu gdje joj se pruža sva potrebna pomoć. Požar je ugašen, a sanacija posljedica je u toku - izjavio je Vilkul.

Oleksandr Hanža, načelnik Dnjepropetrovske oblasne vojne uprave, izvijestio je i o napadu na hromadu Duboviki u okrugu Sinelnikove. Naveo je da je Rusija to područje napala zračnim bombama.

Povrijeđena su tri muškarca u dobi od 37, 48 i 51 godine te im se pruža potrebna liječnička pomoć.