Tramp doputovao u Kinu: S njim je 17 vodećih američkih poslovnih lidera

U trenutku rastućih ekonomskih i tehnoloških napetosti između Vašingtona i Pekinga, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) doputovao je u Kinu u pratnji 17 vodećih poslovnih i tehnoloških izvršnih direktora.

Među članovima delegacije su Tim Kuk (Apple), Ilon Mask (Tesla i SpaceX), Leri Fink (BlackRock), kao i rukovodioci kompanija Meta, Visa, JP Morgan, Boeing, Cargill, Goldman Sachs, Mastercard, Illumina i drugih, prenosi BBC.

Iznenađenje je bilo pojavljivanje šefa Nvidije Jensena Huanga, čija je kompanija u središtu američko-kineskog rivalstva oko čipova i vještačke inteligencije.

Posebnu pažnju izaziva prisustvo direktora Micron Technology Sendžeja Mehtrotre (Sanjay Mehrotr), budući da je Peking 2023. ograničio korištenje Micronovih čipova u kritičnoj infrastrukturi iz sigurnosnih razloga.

Polje poluprovodnika ostaje ključno u ekonomskim odnosima dvije zemlje.

Tramp će se sastati s kineskim predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping), a očekuje se da će razgovori obuhvatiti i rat u Iranu, u kojem SAD i Izrael vode vojne operacije. Vašington želi da Kina, koja se oslanja na iransku naftu, pomogne u postizanju sporazuma s Teheranom.

Delegacija, koja obuhvata širok spektar američkih poslovnih interesa, od društvenih mreža i potrošačke elektronike do čipova i komercijalne proizvodnje, smatra se ključnom u nastojanjima da se ublaže tenzije i otvore novi kanali saradnje.