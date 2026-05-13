Deseci hiljada Argentinaca na ulicama zbog rezova za javne univerzitete

Desetine hiljada građana izašle su u utorak na ulice Buenos Airesa i drugih argentinskih gradova protestujući protiv smanjenja budžeta za javne univerzitete koje provodi predsjednik Havijer (Javier) Milei.

Demonstranti su se okupili u centru glavnog grada, odakle su krenuli prema zgradi vlade, upozoravajući da rezovi ozbiljno ugrožavaju sistem visokog obrazovanja. Javni univerziteti u Argentini besplatni su još od 1949. godine i smatraju se važnim temeljem srednje klase i obrazovanog kadra u zemlji.

Iako je argentinski Kongres prošle godine usvojio zakon kojim bi univerzitetima bila osigurana sredstva za rad i povećanje plata profesora usklađeno s inflacijom, vlada taj zakon nije primijenila te ga osporava pred sudom. Iz administracije tvrde da nije jasno na koji način bi država finansirala dodatna izdvajanja u vrijeme strogih mjera štednje, a konačnu odluku trebao bi donijeti Vrhovni sud.

Milei je ranije više puta kritikovao univerzitete, nazivajući ih centrima "woke" ideologije, dok njegova administracija nastavlja smanjivati javnu potrošnju, uključujući izdvajanja za obrazovanje.

Na protestima su se okupili studenti, profesori i građani različitih političkih stavova, u trenutku kada predsjednik bilježi pad popularnosti zbog ekonomskih problema, smanjenja plata i rasta nezaposlenosti.

Na jednom od transparenata stajala je poruka: "Koliko nas košta Adorni?", aludirajući na, prema mišljenju demonstranata, pogrešno trošenje javnog novca. S druge strane, državni zvaničnik za univerzitetske politike Alehandro Alvarez (Alejandro Álvarez) proteste je opisao kao politički motivisane.

Sindikalni predstavnici tvrde da su dosadašnja povećanja sredstava za univerzitete bila minimalna, dok profesorska federacija navodi da su realne plate univerzitetskih profesora od Mileijevog dolaska na vlast pale za oko trećinu.

Rektor University of Buenos Aires Rikardo (Ricardo) Gelpi upozorio je da je zbog pada životnog standarda veliki broj profesora i istraživača napustio javni sektor i prešao na privatne univerzitete ili bolje plaćene poslove.

Studentica prava Sol Munjiz (Muñíz) poručila je tokom protesta da vlast, prema njenim riječima, sistematski uskraćuje podršku javnom obrazovanju.