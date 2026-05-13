Na dan vjenčanja ubio kuma: Amerikanac osuđen na 30 godina zatvora

Muškarac iz savezne američke države Mičigen (Michigan) osuđen je na 30 godina zatvora nakon što je na dan vlastitog vjenčanja usmrtio svog kuma i najboljeg prijatelja.

Džejms Shira (James Shirah 24) iz Flinta proglašen je krivim zbog smrti Trej Tejlor junior (Terry Taylor Jr.), kojeg je pregazio terencem 30. avgusta 2024. godine, nakon svađe tokom svadbenog slavlja. Tejlor je s teškim povredama prebačen u bolnicu, gdje je kasnije preminuo.

Tužilaštvo je slučaj opisalo kao jedan od najšokantnijih koje su vidjeli, ističući da se tragedija dogodila svega nekoliko sati nakon ceremonije vjenčanja.

Shirah je u aprilu priznao krivicu, odnosno nije osporavao optužbe za ubistvo drugog stepena, vožnju s oduzetom dozvolom sa smrtnom posljedicom te nepružanje pomoći nakon nesreće.

Tokom izricanja presude obratio se sudu i izrazio kajanje.

- Do kraja života mogu samo da se izvinjavam i žalim zbog onoga što se dogodilo - rekao je Shirah, tvrdeći da smrt njegovog prijatelja nije bila namjerna.

Sudija Kari Hanibl (Khary Hanible) poručio mu je da ga ne smatra kriminalcem, ali da jeste ubica.

Ubistvo se dogodilo u gradu Flint nakon svadbenog slavlja koje je prvo održano u piceriji, a potom nastavljeno u privatnoj kući. Policija je navela da je sukobu između mladoženje i kuma prethodila svađa.

Prema iskazima svjedoka, Shirah je tokom cijelog dana konzumirao alkohol. Nakon prepirke nakratko je otišao, a potom se vratio vozilom i velikom brzinom udario Tejlora (Taylora), koji je od siline udara odbačen u zrak.

Nakon incidenta mladenci su pobjegli s mjesta događaja i policiji se prijavili tek narednog dana, što je dodatno otežalo istragu.

Porodica ubijenog tokom suđenja govorila je o tragediji i bolu koji je ostao iza Tejlorove smrti. Njegova rođakinja Eren (Tejlor) Taylor prisjetila se potresnih scena i zatražila najstrožiju kaznu za optuženog.

Tejlor je iza sebe ostavio četvero djece i zaručnicu.

Supruzi osuđenog, Savanah Kolier (Collier), presuda će biti izrečena 26. maja, nakon što je priznala da je pomagala suprugu poslije zločina.