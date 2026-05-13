Žena ubila muža pa napisala knjigu: Uhapšena tokom promocije

Kouri Ričins (Kouri Richins) iz Jute (Utah), osuđena za teško ubistvo supruga Erika Ričinsa (Eric Richins) 2022. godine, u srijedu će saznati koliku će zatvorsku kaznu dobiti nakon presude porote.

Porota u Park Sitiju (Park City) proglasila je Ričins u martu krivom jer je suprugu u koktel stavila pet puta veću dozu fentanila od smrtonosne. Osuđena je i za još četiri krivična djela, uključujući pokušaj ubistva, nakon što je, prema tvrdnjama tužilaca, nekoliko sedmica ranije za Valentinovo pokušala da ga otruje sendvičem s fentanilom.

Tužilaštvo je navelo da je 35-godišnja agentica za nekretnine, koja se bavila i preprodajom kuća, bila u milionskim dugovima te planirala budućnost s drugim muškarcem. Bez znanja supruga otvorila je više polisa životnog osiguranja i vjerovala da će nakon njegove smrti naslijediti imovinu vrijednu više od četiri miliona dolara.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti 2023. godine, kada je uhapšena dok je promovirala dječiju knjigu „Are You with Me?“ o dječaku koji se pokušava nositi sa smrću oca. Izricanje presude održava se na dan kada bi njen suprug napunio 44 godine, a prijeti joj kazna od više decenija zatvora pa sve do doživotne robije.

Sestra ubijenog Erika Ričinsa (Eric Richins), Ejmi Ričins (Amy Richins), nakon presude je izjavila da je sretna što je njen brat konačno dobio pravdu, dodajući da sada želi biti fokusirana na podršku njegovim sinovima.

Najstariji sin, koji danas ima 13 godina, poručio je sudiji: „Bojim se da će, ako izađe, krenuti na mene i moju braću, cijelu moju porodicu.“ I drugo dvoje djece reklo je da se ne bi osjećali sigurno ukoliko bi njihova majka ikada bila puštena na slobodu.

Najozbiljnija tačka optužnice, teško ubistvo, u SAD-u se kažnjava zatvorom od 25 godina do doživotne kazne, uključujući i mogućnost robije bez prava na uslovni otpust. Tužioci su od sudije Ričarda Mrazika (Richard Mrazik) zatražili da kazne ne teku istovremeno te da Ričins izrekne doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja.

Odbrana je, s druge strane, tvrdila da je Erik Ričins (Eric Richins) imao historiju zloupotrebe lijekova protiv bolova, kao i da ključna svjedokinja tužilaštva — kućna pomoćnica koja je izjavila da joj je optužena više puta prodavala fentanil — ima motiv da laže jer je zauzvrat dobila imunitet.