Iran pogubio mladića osuđenog zbog špijunaže za Mossad

Iran je pogubio 32-godišnjeg Isana Afrašteha (Ehsana Afrashteha), osuđenog za špijunažu u korist izraelske obavještajne službe Mossad, nakon što je Vrhovni sud potvrdio smrtnu kaznu.

Iranski državni mediji objavili su da je izvršenje kazne uslijedilo nakon pravosnažne odluke Vrhovnog suda. Iranski mediji navode da je Afrašteh proglašen krivim za saradnju s Mossadom, a Reuters je prenio detalje slučaja.

Prema dostupnim informacijama, Afrašteh je uhapšen 2024. godine, dok mu je smrtna kazna izrečena 2025. poslije sudskog postupka u kojem se teretio za špijunažu i obavještajnu saradnju s Izraelom. Iranski mediji tvrde da je pogubljenje izvršeno vješanjem.

Grupa za ljudska prava HRANA saopćila je da je optuženi navodno dao priznanja dobijena pod pritiskom. Prema istim navodima, teretilo ga se da je Izraelu dostavljao osjetljive informacije povezane s nacionalnom sigurnošću, uključujući i tvrdnje o obuci u inostranstvu povezanoj s izraelskim službama.