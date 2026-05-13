Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NASTALA PANIKA

Video / Odbjegli bizon napao turiste u Turskoj

Povrijeđena jedna osoba

Bizon napao turiste. Anadolija

Dž. R.

prije 1 sat 1 minutu

Odbjegli bizon izazvao je jučer paniku u Igdiru, gradu na istoku Turske, nakon što je utrčao na ulice i počeo napadati prolaznike. 

Pretpostavlja se da je životinja pobjegla vlasniku te je u centru grada, u četvrti Dortyol, nasrnula na ljude koji su stajali na pločniku, piše Anadolu.

Cijeli događaj, koji je izazvao strah među stanovnicima, zabilježen je kamerom mobilnog telefona. Prolaznici su ga pokušali zaustaviti, no bizon im je uspio pobjeći u sporedne ulice, gdje mu se izgubio svaki trag.

U napadu je jedna osoba povrijeđena, no saopćeno je da se nalazi u dobrom stanju. Nakon dojave o incidentu, komunalne službe i policija pokrenule su potragu za odbjeglom životinjom.

# NAPAD
# TURSKA
# BIZON
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.