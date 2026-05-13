Video / Odbjegli bizon napao turiste u Turskoj

Odbjegli bizon izazvao je jučer paniku u Igdiru, gradu na istoku Turske, nakon što je utrčao na ulice i počeo napadati prolaznike.
Pretpostavlja se da je životinja pobjegla vlasniku te je u centru grada, u četvrti Dortyol, nasrnula na ljude koji su stajali na pločniku, piše Anadolu.
Cijeli događaj, koji je izazvao strah među stanovnicima, zabilježen je kamerom mobilnog telefona. Prolaznici su ga pokušali zaustaviti, no bizon im je uspio pobjeći u sporedne ulice, gdje mu se izgubio svaki trag.
U napadu je jedna osoba povrijeđena, no saopćeno je da se nalazi u dobrom stanju. Nakon dojave o incidentu, komunalne službe i policija pokrenule su potragu za odbjeglom životinjom.