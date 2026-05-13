Nova šefica mađarske diplomatije: Zapadni Balkan u EU je naš interes

Odbor za vanjske poslove Parlamenta Mađarske održao je saslušanje nove ministrice vanjskih poslova Anite Orban, koja je predstavila glavne pravce buduće Mađarske diplomatije i vanjske politike.

Tokom obraćanja naglasila je kako nema suverene države bez nezavisne vanjske politike te poručila da će fokus njenog mandata biti jačanje odnosa sa zemljama Višegradske skupine.

- Radit ćemo na potvrđivanju mađarsko-poljskog prijateljstva, koje je ključno za efikasno funkcionisanje Višegradske skupine. Neizostavan element toga je postavljanje češke i slovačke saradnje na nove temelje - rekla je Orban i poručila kako će prvo tokom mandata posjetiti Varšavu, a nakon toga i Beč.

Orban smatra trenutnu rusku vanjsku politiku faktorom rizika.

- Mađarska teži uspostavljanju transparentnog odnosa zasnovanog na obostranim interesima s Rusijom. Priznavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine je samorazumljiv princip, a istovremeno, ponovno potvrđivanje prava zakarpatske zajednice" je zadatak - rekao je.

Nakon toga, Orban je govorila i o Zapadnom Balkanu.

- Uključivanje zemalja Zapadnog Balkana u EU je u interesu Mađarske, i ona je spremna da za to pruži stručnu i političku podršku, ali naravno sve uključene zemlje moraju ispuniti uslove za pridruživanje - rekla je Anita Orban, koja smatra da to predstavlja kontinuitet u mađarskoj vanjskoj politici s prethodnom vladom.

Isto ne važi u potpunosti za Ukrajinu. Bivša vlada na čelu s Viktorom Orbanom u potpunosti odbacuje mogućnost članstva za susjednu zemlju, ali prema riječima Anite Orban, i nova vlada se pridržava navedenog principa, što znači da ako se ispune uslovi za pridruživanje, zemlja može biti članica saveza baš kao i države Zapadnog Balkana.

Govoreći o sankcijama, Anita Orban smatra da je važno koristiti diplomatska sredstva za oblikovanje formulacije kako bi se osigurali mađarski interesi prilikom razvoja sadržaja sankcija, umjesto da se to čini naknadno, uz glasno protivljenje.

- Naravno, bit će novih sankcija. Ako se o njima bude razgovaralo, mađarska vlada će uzeti u obzir stavove mađarskih kompanija, uključujući energetske kompanije, ali neće staviti veto u interesu treće zemlje - rekla je Orban, aludirajući na dosadašnji stav Mađarske kada je riječ o politici prema Rusiji.