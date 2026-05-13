Tramp doputovao u Peking: Dočekan uz crveni tepih i svečani performans

Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) stigao je u Peking, gdje će se sastati s kineskim predsjednikom Si Đipingom (Xi Jinping).

Prema ranijim najavama, dvojica lidera trebala bi održati sastanak u četvrtak ujutro po lokalnom vremenu.

Trampa su na aerodromu dočekali potpredsjednik Kine Han Dženg (Zheng) i drugi zvaničnici, među kojima su bili američki ambasador u Kini Dejvid Perdu (David Perdue), kineski ambasador u SAD-u Šje Feng (Xie Feng) te zamjenik ministra vanjskih poslova Kine Ma Džaosu (Ma Zhaoxu).

Nakon slijetanja aviona postavljen je crveni tepih, dok su s obje strane piste bila raspoređena djeca u bijelo-plavim uniformama koja su, uz kineske i američke zastave, izvela performans u čast dolaska američkog predsjednika. U dočeku su učestvovali i počasna vojna garda te vojni orkestar.

Tramp se po izlasku iz aviona rukovao sa zvaničnicima koji su ga dočekali, a od djevojčice odjevene u crvenu haljinu primio je i buket cvijeća.