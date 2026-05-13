Zaraza na kruzeru Ambition: Više od 1.700 ljudi zarobljeno na brodu nakon smrti putnika

Više od 1.700 putnika i članova posade zadržano je na kruzeru usidrenom u francuskom gradu Bordou nakon što je jedan putnik preminuo, a pojavila se sumnja na širenje norovirusa, veoma zaraznog oblika gastroenteritisa.

Riječ je o kruzeru Ambition kompanije Ambassador Cruise Line, koji je u utorak uplovio u luku Bordo s većinom od ukupno 1.233 putnika iz Velike Britanije i Irske.

Zdravstvene službe potvrdile su da je preminuo 90-godišnji putnik, dok je kod oko 50 osoba na brodu zabilježena pojava simptoma norovirusa.

Norovirus izaziva gastroenteritis praćen povraćanjem i proljevom, a poznat je po veoma brzom širenju među ljudima.

Kruzer je 6. maja isplovio sa Šetlandskih ostrva, a prije dolaska u Bordo pristajao je u Belfastu, Liverpulu i Brestu. Nakon zaustavljanja u Francuskoj, brod je trebao nastaviti putovanje prema Španiji.