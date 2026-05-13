Tramp: Inflacija će pasti nakon završetka sukoba s Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da očekuje značajan pad inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama nakon završetka rata s Iranom.

Tramp je ocijenio da je trenutni rast cijena "kratkoročan".

Govoreći novinarima u utorak prije polaska iz Bijele kuće u dugo najavljenu posjetu Kini, Tramp je rekao da je inflacija pod njegovom administracijom i dalje niža nego u periodu mandata bivšeg predsjednika Džoa Bajdena (Joe Biden).

- Sada, sa svim ovim, inflacija je mnogo niža nego što je bila za vrijeme Bajdena. Bajden je imao najveću inflaciju u historiji naše zemlje. Naša inflacija je samo kratkoročna - rekao je Tramp.

Dodao je da vjeruje kako će se rast cijena brzo usporiti nakon završetka sukoba na Bliskom istoku.

- Ako pogledate period neposredno prije rata, bili smo na 1,7 posto u posljednja tri mjeseca. Čim se ovaj rat završi, vidjet ćete da će inflacija pasti na vjerovatno jedan i po posto - naveo je američki predsjednik.

Trampove izjave dolaze u trenutku kada novi podaci američkog Ministarstva rada pokazuju dodatni rast potrošačkih cijena tokom aprila.

Godišnja stopa inflacije zabilježila je najveći rast u posljednje tri godine, a analitičari povećanje uglavnom povezuju s rastom cijena energenata zbog američko-izraelskog rata s Iranom.