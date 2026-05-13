Mađar u improvizovanoj raciji: Upao u Orbanovo "tajno ministarstvo"

Mađarski političar Peter Mađar (Péter Magyar) objavio je snimak iz improvizovanog obilaska Ministarstva unutrašnjih poslova, kojim upravlja Sandor Pinter (Sándor Pintér), bliski saradnik Viktora Orbana (Viktor Orbán).

- Evo tajnog luksuznog ministarstva Sandora Pintera vrijednog 100 milijardi - napisao je Mađar, navodeći da 100 milijardi mađarskih forinti iznosi oko 280 miliona eura.

On je kritikovao stanje u zemlji, ističući da su, dok se ulaže u luksuzne objekte, bolnice, socijalne ustanove i obrazovni sistem u lošem stanju.

- Govorimo o zgradi ministra u čijem su resoru uništene naše bolnice i ustanove za zaštitu djece, a učitelji poniženi. Svi znamo za tragično stanje naših bolnica, socijalnih ustanova i domova za djecu, a sada pogledajte u kakvim su uslovima živjeli političari koji su o tome odlučivali - navedeno je u njegovoj objavi.

Obnova javnim novcem

Na ulazu u Ministarstvo, Mađar je istakao da na jednoj strani stoji natpis da je zgrada izgrađena u vrijeme vladavine Franje Josipa I, a na drugoj da je obnovljena tokom mandata Viktora Orbana.

- Je li tako, skromnost, drugovi. Ako nešto volimo kod sebe, to je skromnost - rekao je ironično.

- Obnovili su je, ali vašim novcem, a vas tamo nisu ni naveli, samo da kažem - dodao je.

Prema njegovim riječima, stotine milijardi forinti poreskih obveznika troše se na luksuzne objekte.

- Može se reći da se ovako zabavlja mađarski gospodin - poručio je s balkona, dodajući kasnije: “Ako čovjek već griješi, neka barem uživa.”

Tokom obilaska, David Vitezi (Dávid Vitézy) naveo je da je investicija koštala 70 milijardi forinti neto.

“Osjećaj kao kod Čaušeskua”

U dvorani “Košut Lajoš”, Mađar je podsjetio na nadležnosti ministarstva.

- Ovo je ministarstvo koje je u vladi Viktora Orbana bilo odgovorno za zdravstvo, zaštitu djece, socijalna pitanja i obrazovanje - rekao je.

Dodao je i da je objekat završen tokom pandemije COVID-19.