Mađar u improvizovanoj raciji: Upao u Orbanovo "tajno ministarstvo"

A. H.

prije 1 sat 37 minuta

Mađarski političar Peter Mađar (Péter Magyar) objavio je snimak iz improvizovanog obilaska Ministarstva unutrašnjih poslova, kojim upravlja Sandor Pinter (Sándor Pintér), bliski saradnik Viktora Orbana (Viktor Orbán).

- Evo tajnog luksuznog ministarstva Sandora Pintera vrijednog 100 milijardi - napisao je Mađar, navodeći da 100 milijardi mađarskih forinti iznosi oko 280 miliona eura.

On je kritikovao stanje u zemlji, ističući da su, dok se ulaže u luksuzne objekte, bolnice, socijalne ustanove i obrazovni sistem u lošem stanju.

- Govorimo o zgradi ministra u čijem su resoru uništene naše bolnice i ustanove za zaštitu djece, a učitelji poniženi. Svi znamo za tragično stanje naših bolnica, socijalnih ustanova i domova za djecu, a sada pogledajte u kakvim su uslovima živjeli političari koji su o tome odlučivali - navedeno je u njegovoj objavi.

Obnova javnim novcem

Na ulazu u Ministarstvo, Mađar je istakao da na jednoj strani stoji natpis da je zgrada izgrađena u vrijeme vladavine Franje Josipa I, a na drugoj da je obnovljena tokom mandata Viktora Orbana.

- Je li tako, skromnost, drugovi. Ako nešto volimo kod sebe, to je skromnost - rekao je ironično.

- Obnovili su je, ali vašim novcem, a vas tamo nisu ni naveli, samo da kažem - dodao je.

Prema njegovim riječima, stotine milijardi forinti poreskih obveznika troše se na luksuzne objekte.

- Može se reći da se ovako zabavlja mađarski gospodin - poručio je s balkona, dodajući kasnije: “Ako čovjek već griješi, neka barem uživa.”

Tokom obilaska, David Vitezi (Dávid Vitézy) naveo je da je investicija koštala 70 milijardi forinti neto.

“Osjećaj kao kod Čaušeskua”

U dvorani “Košut Lajoš”, Mađar je podsjetio na nadležnosti ministarstva.

- Ovo je ministarstvo koje je u vladi Viktora Orbana bilo odgovorno za zdravstvo, zaštitu djece, socijalna pitanja i obrazovanje - rekao je.

Dodao je i da je objekat završen tokom pandemije COVID-19.

- Sjetite se naših bolnica - poručio je.

On je naveo i da je dio sredstava stigao iz Evropske unije.

- Tih 550 miliona poslali su ti birokrati, ti zli briselski službenici - rekao je ironično.

U biblioteci je izjavio da ga prostor podsjeća na autoritarne režime.

- Ovo je zaista osjećaj kao kod Čaušeskua - rekao je, tvrdeći da je sve bilo skriveno od javnosti.

Tokom obilaska ureda zamjenika državnog sekretara Bencea Retvarija (Bence Rétvári), naveo je da se u prostoriji osjeća “miris luksuza”.

Sarkastično je dodao: “Pravi hrišćanski demokrata mora vidjeti Matijaševu crkvu”, te da “bez toga život ništa ne vrijedi”.

Na kraju obilaska prikazana je i prostorija ministra Sandra Pintera, gdje je, kako je navedeno, pronađena i masažna fotelja za stopala.

Obilasci drugih institucija

Mađar je ranije objavio i snimke iz drugih vladinih objekata, uključujući Ministarstvo Antala Rogana (Antal Rogán), kao i Karmelićanski samostan, sjedište premijera.

Tokom tih obilazaka tvrdio je da se u ministarstvima uništavaju dokumenti.

Karmelićanski samostan nazvao je “centrom mržnje” i poručio da njegova politička opcija neće koristiti tu zgradu.

