Iran uveo ograničenja u Hormuškom moreuzu: "Nećemo dozvoliti transport američkog oružja"

Iranska vojska saopćila je danas da Sjedinjene Američke Države više ne mogu transportovati oružje kroz Hormuški moreuz prema svojim vojnim bazama u regiji, tvrdeći da se ovaj strateški plovni put sada nalazi pod “koordinisanom kontrolom” iranskih oružanih snaga.

- Od sada nećemo dozvoliti da američko oružje prelazi Hormuški moreuz i ulazi u regionalne baze. Svaka država koja želi koristiti ovaj plovni put mora to činiti pod nadzorom iranskih oružanih snaga - izjavio je portparol iranske vojske, brigadni general Mohamed Akraminija (Mohammad Akraminia), tokom ceremonije povodom 40 dana od sahrane bivšeg načelnika Generalštaba iranskih oružanih snaga, generala Abdolrahima Musavija (Abdolrahim Mousavi).

On je naveo da zapadni dio moreuza kontroliše mornarica Iranske revolucionarne garde, dok je istočni dio pod nadzorom mornarice iranske vojske, prenosi iranski Press TV.

Jačanje utjecaja

Prema njegovim riječima, takav sistem kontrole omogućava jačanje iranskog utjecaja u regiji i može značajno povećati državne prihode.

- Ova koordinisana i sinergijska kontrola, uz jačanje iranskog nadzora i suvereniteta nad regionom, generisaće prihode za zemlju i do dvostruko veće od prihoda od nafte - rekao je on.

Akraminija je ocijenio i da su “pokušaji neprijateljskih država da oslabe Iran tokom prethodnih godina propali”, uključujući, kako je naveo, američke planove za uništavanje vojnih i nuklearnih kapaciteta zemlje.

- Naša vojna doktrina je sada ofanzivna i svaka greška neprijatelja bit će dočekana najtežim odgovorom. Nakon prve revolucije koja je svrgnula šaha i druge revolucije koja je protjerala Ameriku iz Irana, danas ćemo protjerati Ameriku iz cijelog regiona, a njeno prisustvo će biti trajno eliminisano iz ovog područja - upozorio je on.

Oštro upozorenje

U posebnom obraćanju, zamjenik šefa za kulturne i psihološke operacije mornarice Iranske revolucionarne garde Said Sijahsorani (Saeed Sijahsorani) upozorio je predsjednika SAD Donalda Trampa (Donald Trump) na moguće posljedice daljih vojnih poteza u regionu, ističući da Iran nastavlja, kako je rekao, “strategiju asimetričnog ratovanja”.

- Ako Amerika i Tramp lično žele učiniti nešto glupo, pretvorićemo Perzijski zaliv u najveće plavo groblje američkih marinaca - poručio je on, dodajući da je Hormuški moreuz postao “moreuz časti islama”.

Sijahsorani je naveo i da je 70 posto američkih vojnih baza u regiji, uključujući Arifdžan, Al Udeid, Šeik Isa i Ali Al Salem, “sravnjeno sa zemljom”.

Govoreći o strateškom značaju Hormuškog moreuza, istakao je da je kroz njega ranije dnevno prolazilo 20 miliona barela nafte, petina svjetskog gasa, četvrtina globalne nafte i 80 posto poljoprivrednog đubriva.

Prema navodima iranskog TV kanala, od američko-izraelskog rata 28. februara, u kojem je ubijen vođa Islamske revolucije ajatolah Sejed Ali Hamnei i pogođena civilna infrastruktura, mornarica Iranske revolucionarne garde i mornarica kopnene vojske preuzele su zajedničku kontrolu nad Hormuškim moreuzom.